L’Ajuntament de València aprova la nova convocatòria d’ajudes directes a comerços per import d’1.240.742 euros

Campillo: “A més dels quatre milions d’euros que l’Ajuntament aportarà per suplementar fins els 28 milions del Pla Resistir, l’equip de govern continua atorgant subvencions amb fons propis”

VALENCIA 2020-10-06 RdP de la JGL

Les ajudes municipals a nous comerços i consolidació dels ja existents a la ciutat, per import d’1.240.743 euros, s’afegixen a les subvencions del Pla Resistir acordat per la Generalitat, diputacions i ajuntaments per donar suport als sectors afectats per la crisi derivada de la pandèmia. La Junta de Govern Local ha aprovat hui la convocatòria corresponent a 2021, segons ha informat el vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, en finalitzar la reunió de l’òrgan col·legiat. El regidor ha explicat que també s’ha acordat incrementar un 11 % els mòduls de la prestació del Programa d’Atenció a l’Exclusió Social (PAES), que compten amb un pressupost total de 300.000 euros, i s’ha adjudicat provisionalment el servici d’allotjament i atenció social en el centre de baixa exigència per a persones sense llar del Carme.

En la compareixença posterior a la Junta de Govern, el vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, acompanyat de la també vicealcaldessa i portaveu, Sandra Gómez, ha manifestat que “a més dels quatre milions d’euros que ahir vam aprovar i que aportarà l’Ajuntament per suplementar fins els 28 milions d’euros del Pla Resistir, l’equip de govern continua atorgant subvencions amb fons propis”. Així, dins de la línia de suport als sectors afectats per la pandèmia, la Junta de Govern d’este divendres ha aprovat la convocatòria de subvencions a nous comerços i consolidació dels ja existents per valor d’1.240.743 euros.

Campillo ha posat de relleu que el de València és el primer ajuntament de la Comunitat Valenciana a canalitzar les ajudes del Pla Resistir i que també està treballant en els projectes per acollir-se al fons europeu de reconstrucció, “malgrat no saber encara exactament quina serà la via perquè les administracions locals puguen optar a este fons”. “No estem esperant que ens arribe una carta per començar a treballar, sinó que comencem a treballar des del minut número un i fins i tot abans que s’aproven els programes”, ha assegurat. “Quan el govern central, que ahir va aprovar al Congrés la proposta d’acceptació d’eixos 140.000 milions d’euros, ens diga com anem a optar a eixos projectes, l’Ajuntament de València ja té el treball molt avançat”. Es tracta, en paraules de l’edil, “d’una mostra de com de àgil està sent esta administració a l’hora de gestionar ajudes i també d’optar a recursos per part d’altres administracions”.

AJUDES AL COMERÇ

La convocatòria d’ajudes al comerç aprovada hui està dirigida a persones físiques i jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic ubicats a la ciutat de València i siguen persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses. Les actuacions subvencionables són: el lloguer del local comercial, la implantació de sistemes de qualitat, la realització de cursos de formació comercial no reglada, la participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic, així com despeses d’assessorament, d’assegurança o de campanyes de publicitat.

Esta convocatòria, ha indicat el vicealcalde, també s’han de sumar a altres mesures de l’Ajuntament per fer costat als sectors productius de la ciutat perjudicats per la pandèmia, com ara la suspensió de la taxa de taules i cadires, mercats extraordinaris i quioscos o la rebaixa de la taxa de clavegueram.

D’altra banda, la Junta de Govern ha acordat les ajudes al Programa d’Atenció a l’Exclusió Social (PAES) per al 2021 amb un import total de 300.000 euros. S’ha incrementat un 11 % els mòduls de la prestació PAES, la qual cosa suposa uns imports similars als de la modalitat de Renda de Garantia d’Ingressos Mínims de la Renda Valenciana d’Inclusió. L’any passat han estat beneficiàries 75 unitats de convivència, compostes per un total de 173 persones, que han percebut una prestació mitjana mensual de 448’86 euros. Les ajudes del PAES es concedixen pel termini de 12 mesos, però es poden renovar fins a un màxim de 36.

En l’àmbit de benestar social, s’ha aprovat l’adjudicació provisional dels servicis d’allotjament i atenció social en el centre de baixa exigència per a persones sense llar del Carme. “És un centre de baixa exigència perquè una de les característiques, per exemple, és que admet l’entrada d’animals de companyia que en molts albergs no poden entrar i hi ha moltes persones sense llar amb animals de companyia i que també necessiten este tipus de recursos”, ha detallat l’edil.

L’import del contracte són 758.000 euros. L’oferta d’allotjament i atenció social de les instal·lacions del Carme està dirigida a persones que es troben en una situació de greu marginació i exclusió social. “No només és un lloc d’estada, sinó que es fa una atenció social i acompanyament en coordinació amb el Centre d’Atenció a Persones Sense Sostre, que es troba al costat”, ha conclòs el vicealcalde.