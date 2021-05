L’Ajuntament de València aprova les convocatòries d’ajudes a les arts escèniques

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Junta de Govern Local ha aprovat les convocatòries d’ajudes a festivals i circuits escènics, a projectes d’especial interés i a les associacions professionals del sector de les arts escèniques. L’objectiu de les ajudes, impulsades per la Regidoria d’Acció Cultural, és donar suport als professionals del teatre, la dansa, el circ i les arts vives, afavorint una major descentralització de la cultura en els barris de la ciutat i els projectes escènics de caràcter inclusiu. Esta línia de subvencions es completa amb les de producció escènica, aprovades fa una setmana, i les de programació en sales privades i les de residències de creació artística, que s’aprovaran pròximament.

L’objectiu de la convocatòria d’ajudes a festivals i circuits escènics, dotada amb una quantia de 80.000 euros, és el de contribuir a sufragar els costos dels projectes presentats. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha explicat que “a la ciutat tenim una xarxa de festivals amb una dilatada trajectòria que han posat en valor la pròpia identitat dels barris, al costat de les diverses disciplines artístiques que representen, i que tenen un gran potencial com a atractiu turístic i per contribuir a la cohesió social i la dinamització cultural”. Es valora l’experiència en projectes semblants, el nombre de funcions, la capacitat per generar xarxa amb altres festivals i amb el teixit associatiu de barri, aspectes formatius, la quantitat i qualitat de la programació o la viabilitat de el projecte.

D’altra banda, l’objectiu de la convocatòria d’ajuts a projectes escènics d’especial interès és “impulsar totes aquelles propostes encaminades a afavorir l’accessibilitat i la inclusió social a través de les arts escèniques, així com promoure la investigació i l’intercanvi d’experiències”, ha exposat Ibáñez. Els projectes a finançar han de contenir programes educatius, fòrums o solucions de caràcter innovador, a través dels quals es potencie la transformació i la cohesió social, i s’incloga la participació de la ciutadania. La dotació global de la convocatòria és de 67.000 euros.

Finalment, la convocatòria d’ajudes a les associacions professionals del sector de les arts escèniques disposa enguany d’una quantia de 30.000 euros. Ibáñez ha recordat que esta línia de subvencions “les recuperem l’any passat, ja que no es convocaven des de 2016”. L’objectiu és ajudar al sosteniment de les despeses de funcionament, estructura, representació i activitat de les associacions que defensen els interessos dels col·lectius de professionals de les arts escèniques, així com donar suport als projectes de formació, innovació i millora professional. Cada associació o entitat podrà presentar un únic projecte consistent en el Pla d’Activitat Anual, que inclourà el conjunt d’accions, com actuacions en la promoció i difusió de les arts escèniques, estudis i informes sobre el sector, activitats de formació o assessorament professional.

Ibáñez ha celebrat que “hem aprovat les convocatòries més prompte que l’any passat, per injectar liquiditat en un sector molt important per a la ciutat”. De fet, els ajuts a la producció escènica van ser aprovades la setmana passada, amb una dotació de 180.000 euros. Les convocatòries es publicaran pròximament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, www.valencia.es. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació. El procediment de concessió de les subvencions és el de règim de concurrència competitiva, sotmés a el sistema de valoració establert en funció d’uns criteris fixats en les bases.