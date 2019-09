L’Ajuntament de València aprova renovar el Pla d’Ocupació per a majors de 55 anys

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres una nova edició del Pla d’Ocupació per a Majors de 55 anys que va arrancar l’any passat com a novetat dirigida a ajudar la ciutadania amb especials dificultats a accedir o reenganxar-se al mercat laboral. Així ho ha anunciat este matí la portaveu i vicealcaldessa, Sandra Gómez, qui ha avançat també la proposta de l’Ajuntament que es prorrogue l’ARRU, pla d’Ajudes a la Regeneració i Renovació Urbana, que ha permés rehabilitar ja més de 600 habitatges.



«Volem donar suport a totes les persones que tenen més dificultats a l’hora de trobar de nou accés al mercat laboral, les persones de més de 55 anys d’edat que, desgraciadament, es tornen invisibles si cauen en la desocupació», ha explicat la regidora. De fet, l’Ajuntament ja va impulsar la primera edició d’este pla l’any passat amb una subvenció al 100% de recursos propis, «amb l’objectiu d’ajudar eixes persones a reciclar-se professionalment, de manera que puguen trobar una nova oportunitat laboral en altres empreses, gràcies a la seua experiència acumulada municipal».



Gómez ha destacat també un altre aspecte molt important este pla, i és que facilita que les persones beneficiàries «puguen cotitzar de cara al càlcul de la seua posterior retribució per jubilació». Tal com ha recordat la portaveu i vicealcaldessa, «amb la reforma de la Llei de Pensions es va reduir el nombre d’anys per a calcular les bases de cotització de la Seguretat Social i això ha fet que moltes persones que porten tota la vida treballant es vegen en l’últim moment amb pensions de misèria o fins i tot no contributives». «I per això volem posar el nostre gra d’arena en este mandat amb el nou Pla d’Ocupació per a Majors de 55 anys»



AJUDES A LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA



Gómez ha subratllat, d’altra banda, la «decidida aposta per part de les administracions valencianes per a la rehabilitació i regeneració del barri del Cabanyal». I en este context, ha citat, «un projecte que està funcionant molt bé: les ajudes a la rehabilitació i a l’edificació ARRU, un pla que arriba a 1.400.0000 € i que ja ha aconseguit rehabilitar més de 600 habitatges privats».



La portaveu i vicealcaldessa ha lamentat la situació d’habitatges «que fa 4 anys i mig estaven abandonades i patien la limitació imposada per l’anterior corporació, que no permetia als propietaris invertir els seus propis diners en la rehabilitació dels seus habitatges». Amb l’arribada del nou govern municipal «hem aconseguit rehabilitar-les, des del més bàsic que és donar eixida a les llicències d’obra, i també donar-se també a través de l’ARRU, que subvenciona els projectes de rehabilitació i edificació».



Per això, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Conselleria que inste el Ministeri a prorrogar les ajudes, que conclouen enguany, fins al pròxim 2022. No obstant això, Sandra Gómez ha matisat que, des de l’Advocacia de l’Estat s’ha assenyalat que, atés que hi ha un govern en funcions, només es poden prorrogar fins al 31 de desembre de 2020. «Pel que tenim garantit un any més del pla», ha destacat la delegada.