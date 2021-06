L’Ajuntament de València aprova un pressupost de 1.325 milions d’euros per al nou contracte de neteja viària i residus

València incrementarà un 17% el pressupost de neteja urbana i recollida de residus

La Junta de Govern aprovarà divendres l’increment pressupostari del pròxim contracte de recollida de residus i neteja de l’espai públic de València, que entraria en vigor l’any 2022. Es tracta d’un contracte per als pròxims 15 anys, que està pendent de redacció, i que tindrà un valor global de 1.325.000.000. El contracte preveu destinar un pressupost anual que oscil·larà entre els 80 i els 90 milions d’euros davant els 75 milions dedicats actualment al mateix servici. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha afirmat que “l’increment del pressupost ens permetrà un millor servici de recollida i neteja”.

El regidor afirma que “serà un contracte de 15 anys, com l’actual, i amb un muntant global de 1.325 milions d’euros que ens permetrà millorar els servicis de neteja i recollida”. Segons Campillo, “si enguany hem destinat 75 milions d’euros, en l’any 2022 serà de 80 milions d’euros, l’any 2023 en destinarem 85 i, a partir de 2024, serà de 90 milions d’euros”.

Amb este increment, el regidor afirma que “millorarem els servicis de neteja i recollida, implementarem ja de manera definitiva la recollida orgànica en el 30% dels barris que encara no la tenen i també aplicarem polítiques de reducció en la producció de residus”. El vicealcalde també ha afirmat que “el contracte de neteja i residus tindrà una part dedicada a l’educació ambiental. De fet, anem a incrementar de forma important este apartat del contracte”.

CARACTERÍSTIQUES DEL NOU SERVICI

El servici preveu un increment de la despesa en este contracte de 19 euros per habitant i any de forma que passem dels 93 euros que gastem actualment fins als 112 euros futurs per persona/any. El contracte de neteja i recollida de fem tindria un pressupost per a 2022 de 80 milions d’euros, dels quals 42.080.000 euros seran per a neteja viària i 37.920.000 euros per a la recollida de residus. Per a 2023, el contracte augmentaria fins als 85 milions d’euros, dels quals 44.680.000 euros serien per a neteja urbana i 40.320.000 euros per a arreplega de residus. De 2024 a 2026, es calcula una despesa anual de 90 milions d’euros, dels quals 47.280.000 euros serien per a neteja i 42.720.000 euros per a recollida de residus. De 2027 a 2036, any en què finalitzaria el contracte, s’hi preveu un cost de 89 milions d’euros, dels quals 46.280.000 euros serien per a la partida de neteja i 42.720.000 euros per a arreplega de residus. En total, en el període de 15 anys del contracte de neteja i recollida de residus, el muntant econòmic total ascendiria a 1.325 milions d’euros.

Una vegada aprovat l’increment pressupostari en la Junta de Govern, començaran els tràmits per a la licitació del nou contracte.