L’Ajuntament de València aspira a convertir-se en Capital Europea de la Innovació amb les ‘Missions València 2030’

Ribó: “Volem a València com a referència de Ciutat Saludable, de Ciutat Sostenible, de Ciutat Compartida i de Ciutat Emprenedora”

L’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, han presentat hui en roda de premsa ‘Missions València 2030’, una iniciativa a Europa amb la qual es pretén que València es convertisca en “la Capital Europea de la Innovació”. Ribó ha manifestat que el projecte serà “protagonista” de l’Agenda Urbana i del pla de futur de la ciutat. Així mateix, Galiana ha assenyalat que “som la primera ciutat europea a fer-ho, cap altra ha posat sobre la taula una iniciativa similar per a governar en innovació”.



Ribó ha recordat que el mes de maig passat es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament per àmplia majoria, 31 regidors de 33, el Marc Estratègic d’Innovació Social i Urbana de la ciutat de València: ‘Missions València 2030’. En este sentit, ha puntualitzat que “a tota Europa s’està fent la mateixa anàlisi sobre innovació social i urbana: és absolutament necessària i més en esta època de la COVID-19”, un “missatge que hem captat a València i estem treballant per a donar-li un impuls des de la Regidoria d’Innovació i Gestió del Coneixement i el nostre centre municipal d’innovació: Las Naves”.



L’alcalde ha incidit en què “com ens marca Europa hem de eixir al carrer, hem d’explicar a la ciutadania per què és important la innovació”. Una innovació que per al primer edil “fa servir la tecnologia com un mitjà i no com una finalitat. Una innovació sostenible, inclusiva i estratègica. Apostem per una innovació reflexiva però també palpable, que ajude a millorar la vida de les persones, que faça de València una ciutat on tot siga més fàcil”. “Busquem la innovació que ajuda a crear oportunitats per als més joves i que acompanya als nostres majors en les seues necessitats; que estiga en la cultura dels nostres barris; la innovació que ens permeta ser més sostenibles”, ha prosseguit.



Ribó ha posat en valor “una innovació que ha de fer que València estiga a l’avantguarda, no per a situar-nos al capdavant de cap rànquing, sinó perquè els nostres veïns i veïnes puguen comprovar de primera mà la seua utilitat”. “La innovació i les missions de València seran actius protagonistes de la nostra Agenda Urbana i en el nostre pla de futur, amb la mirada posada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb l’Horitzó Europa 2021-2027”, ha afegit Ribó, qui ha remarcat que “València vol configurar-se com una ciutat innovadora i que promou la creativitat i cerca en àmbits socials i emprenedors molt variats”.



Per la seua part, el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha assenyalat que “hui, que la innovació s’escriu amb majúscules, València i la seua ‘Missions València 2030’ ens col·loca a l’avantguarda de les ciutats europees que orienten la seua innovació i recerca a missions de ciutat que milloren la vida de les persones”. Galiana ha explicat que la iniciativa del consistori conjuntament a Las Naves “anticipa a la nostra ciutat les polítiques europees en matèria de recerca i innovació i ens posiciona amb un avantatge competitiu sobre altres ciutats europees per a portar recursos i fons a València”. En este sentit, el regidor ha assenyalat que “ens anticipem un any a les polítiques europees aprovades dins del pròxim Marc de Recerca i Innovació Horitzó Europa 2021-2027”.



Així mateix, Galiana ha reconegut que “la iniciativa ha despertat l’interès en altres ciutats europees” i que encara que “és a llarg termini, proposa 5 estratègies, 12 compromisos i 80 accions d’innovació per a 2021-2023 que permeten la transformació cap a un model de governança de la innovació orientat a missions i que proporciona molts avantatges i millores per a la ciutat”. “Construix sobre el talent de tots i no exclou a ningú, perquè les missions d’una ciutat s’aconsegueixen des de la diversitat i des de la suma de totes les parts, les quatre hèlixs”, ha conclòs Galiana.



CAMPANYA DE COMUNICACIÓ



Pel que fa a la campanya de comunicació de ‘Missions València 2030’, s’han elaborat quatre missatges diferents amb els quals fomentar “el sentiment de pertinença dels valencians i les valencianes”. Sota el lema “Missions València 2030. El destí el mereix” els missatges són els següents: “Millorar la vida de les persones és un lloc al qual val la pena viatjar”; “Empreses i sector públic, Universitats i associacions. Hi ha llocs als quals només podem arribar junts”; “Cap a una ciutat més saludable, sostenible, compartida i emprenedora”; i “Afrontem el repte d’innovació més ambiciós que una ciutat pot arribar a imaginar”.