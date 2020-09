L’Ajuntament de València avança en l’obertura del parc provisional de desembocadura adequant les parcel·les per garantir les condicions de seguretat

Print This Post

Campillo destaca que tot el procés s’està desenvolupant des del diàleg amb les entitats veïnals i associacions del barri de Natzaret

L’Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars adjudica la redacció del projecte per a l’adequació d’esta superfície per garantir la seguretat dels futurs usuaris i usuàries. L’execució d’este projecte serà l’últim pas per a l’obertura d’este “Espai Natzaret” provisional que serà l’avantsala del Parc de Desembocadura. El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, espera que en els pròxims mesos els veïns i veïnes d’este barri puguen gaudir d’esta gran zona verda. Es tracta d’una superfície de 61.045 metres quadrats, dels quals 41.385 situats al nord de la parcel·la corresponen al futur Parc de Desembocadura.



Segons explica Campillo, “l’obertura d’este espai transitori s’ha endarrerit perquè encara van detectar en els terrenys runes i elements perillosos i en este context es va decidir prioritzar la seguretat”. Ara s’ha contractat una empresa especialitzada, amb un pressupost de 5.445 euros, que s’està encarregant de fer un estudi per adequar la parcel·la garantint les màximes condicions de seguretat. Així se li va traslladar a les entitats del barri, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Natzaret Unit i la Plataforma Parc Desembocadura, en una reunió que mantingueren el passat mes de juny.



L’execució d’esta adequació serà l’últim pas que permetrà l’obertura de l’anomenat “Espai Natzaret” previ al futur Parc de Desembocadura. El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que el projecte es troba molt avançant perquè sobre la zona ja s’han realitzat diverses actuacions com ara una plantació popular feta pel veïnat, una barrera antisalina, una parcel·la de prat sec i s’ha avançat en altres espais destinats a usos col·lectius i esdeveniments. També s’ha dotat als terrenys de mobiliari urbà, bancs, papereres i taules de pícnic, banys públics i àrees d’emmagatzematge. S’ha millorat els accesos i el tancament perimetral i s’ha instal·lat un rocòdrom i un circuit pumptruck.