L’Ajuntament de València cedeix dues parcel·les municipals al Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal per complir amb les necessitats d’espai provocades per la pandèmia

Lozano destaca que «en estos moments és més necessària que mai la col·laboració entre les administracions públiques i la ciutadania»

L’Ajuntament cedeix dos parcel·les municipals al Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal «per facilitar que esta escola, que atén fonamentalment a xiquets i xiquetes de famílies vulnerables d’este barri del Cabanyal, puga desenvolupar les seues activitats amb la major normalitat possible dins de les condicions que ara toca assumir». «A més -tal com ha explicat La regidora de Servicis Socials i Gestió del Patrimoni Municipal, Isabel Lozano- amb esta actuació el govern local aten les necessitats d’espai provocades per la pandèmia del coronavirus i ajuda, en tot el possible, a qualsevol sector de la ciutat que ho necessite en esta situació tan complicada».



Es tracta d’una cessió temporal i per un termini d’un any, prorrogable fins a 4 en funció de l’evolució de la COVID19. Són dos parcel·les de propietat municipal ubicades en el carrer Tramoyeres i Arquebisbe Company, una de prop de 70 metres quadrats i l’altra de 195 metres quadrats, per tal que l’escola puga realitzar les tasques lectives i no lectives del seu alumnat per tal de complir amb les necessitats d’espai provocades per la pandèmia de la COVID19.



El Col·legi Santiago Apòstol, depenent de la Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels, es compromet a realitzar l’adequació i el tancament necessari, així com prendre les mesures de seguretat per al desenvolupament de les seues activitats dins d’estes parcel·les.