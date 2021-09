L’Ajuntament de València certifica la gran concurrència de falles que han triat temàtiques d’igualtat enguany

Print This Post

La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, ha fet una ronda, durant els dies d’ahir i hui, per les 42 falles de la ciutat de València, tant grans com infantils, que s’han apuntat a la IV edició dels Premis Caliu, a través dels quals es promou la igualtat i la diversitat i es condemna la violència masclista en els monuments fallers. Beamud ha format part del jurat que atorga estos premis organitzats per la Regidoria d’Igualtat.

L’edició d’enguany ha quadruplicat el nombre de comissions que van participar en els anys anteriors. En eixe sentit, la regidora Lucía Beamud ha dit que “estem molt orgulloses que cada vegada més comissions falleres s’apunten als Premis Caliu. Això vol dir que les falles estan cada vegada més compromeses en la lluita perquè València siga una ciutat completament igualitària. L’art de les falles ens ajuda a comprendre i a imaginar mons millors, alhora que es fa crítica de situacions discriminatòries que encara existeixen hui dia”.

En 2018 van entrar en concurs 12 monuments, i el 2019 van ser 30. Estos premis pretenen fomentar els projectes en els quals els seus elements, temes i materials tinguen un concepte igualitari i divers contribuint a la superació de barreres i estereotips sexistes.

“Les Falles tenen un gran potencial per vehicular i per fer partícip a tota la ciutat dels valors d’igualtat, diversitat i convivència que volem promoure i visibilitzar des de l’Ajuntament”, ha exposat la regidora Lucía Beamud.

Es tracta d’escenificar el principi d’igualtat de tracte i no discriminació per motiu de sexe, d’orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o qualsevol altra causa, “contribuint a la prevenció de la intolerància, l’odi o qualsevol forma de discriminació”, ha destacat la regidora Beamud.

Tant per als monuments grans com per als infantils, el primer premi té una dotació de 3.000 euros; el segon, de 2.000 euros; el tercer, de 1.000 euros, i el quart i el cinqué de 500 euros, a més del corresponent estendard.