L’Ajuntament de València contracta 68 joves desocupats per al programa Platges Segures

L’Ajuntament contractarà un total de 68 persones aturades menors de 30 anys, que durant els tres mesos de la temporada estival es dedicaran a tasques d’informació i suport a la població a les platges de València. La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres la iniciativa, que es desenvolupa en el marc del programa autonòmic “EPLATJA 2021 Platges Segures”, tal com ha explicat el vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, al final de la reunió.

L’Ajuntament reforça així la funció de vigilància per tal de garantir el compliment de les normes per a previndre l’expansió de la covid19 a més d’informar la ciutadania, visitants i banyistes, sobre el control d’accés i aforament a les platges, ha assenyalat el vicealcalde, Sergi Campillo, qui ha informat sobre els acords de la Junta, acompanyat pel regidor d’Hisenda Borja Sanjuán. ‘EPLATJA 2021 Platges Segures’ és un programa de la Generalitat, que subvenciona les contractacions de persones en situació de desocupació. En el cas de València, la despesa total de la contractació ascendeix a 354.624 euros, dels quals 303.270 € corresponen a la subvenció.

Les persones beneficiàries, totes elles inscrites en els Espais Labora de la Generalitat, es dedicaran a tasques d’informació i suport a la població a les platges de València per un període de tres mesos. Tal com ha explicat el vicealcalde, les persones seleccionades començaran a prestar les seues funcions a partir del pròxim diumenge, 20 de juny, en horari d’11.00 a 19.00 hores. Este personal estarà present en totes les platges del municipi, tant les platges urbanes del nord, com les platges naturals del sud.

Les persones contractades en el marc del programa ‘EPLATJA 2021 Platges Segures’ informaran i orientaran la ciutadania i turistes sobre els avisos i comunicats que es puguen dictar en matèria d’emergències i protecció civil. També col·laboraran amb la Policia Local i Creu Roja, que és l’entitat encarregada de les labors de salvament i socorrisme, per a posar en el seu coneixement incidències i situacions que es produïsquen a les platges, fer tasques auxiliars d’ajuda a estes entitats i especialment a la Delegació de Platges, Qualitat acústica i de l’Aire, que coordina totes les actuacions. El personal contractat percebrà una retribució bruta mensual de 1.277 euros.

Atenció psicosocial a homes agressors

La Junta de Govern Local ha aprovat també adscriure a la Delegació d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI l’immoble situat en el número 23 del carrer del Safareig. Este espai acollirà, amb caràcter definitiu, el servici de Tractament Psicosocial d’Atenció a Homes Agressors (corresponent al Programa REPARA). Tal com ha explicat Sergi Campillo, esta assistència es prestava, fins ara, en les instal·lacions del Centre Municipal de Servicis Socials de Patraix. Les noves dependències s’habilitaran en un espai que compta amb 91,50 metres quadrats de superfície.

Tal com ha subratllat el vicealcalde, es tracta d’una actuació de millora del servici públic i atenció a la ciutadania. El treball de tractament als homes maltractadors, ha explicat Campillo, és una part substancial de les actuacions per a atallar la violència masclista, que permet previndre reincidències i comportaments de violència reiterats.

D’altra banda, la Junta de Govern ha aprovat també l’adscripció al Servici Municipal d’Habitatge del solar municipal situat al carrer Músic Chapí, número 26. Es tracta d’una parcel·la de 200 m², sobre la qual es construirà un edifici d’habitatges destinats a lloguer social i assequible.

Premis a les Falles Innovadores

Durant la reunió de la Junta de Govern Local s’ha aprovat també la convocatòria dels XXIII Premis de Falles Innovadores i Experimentals per a enguany, que disposa d’un muntant total de 6.400 euros per a dotar econòmicament els guardons per a tres falles grans i tres falles infantils. Les bases estableixen un primer premi de 2.000 euros; un segon, de 1.400, i un tercer, de 900 per a les falles grans, tots ells, amb estendard; i de 1.000, 700 i 400 euros, respectivament, per als tres primers premis de les falles infantils. Entre els criteris per a avaluar les falles participants es prioritzarà el disseny, la creativitat, la qualitat tècnica i artística i l’ús de materials que no siguen contaminants.

Finalment, la Junta ha aprovat adjudicar el contracte per a la prestació del servei de consultoria estratègica, servicis de plataforma VLCi i oficina de projectes de transformació digital i solucions Smart, que tindrà una duració de dos anys prorrogables dos més. L’objecte d’esta iniciativa, ha conclòs el vicealcalde, és la contractació d’un servici de consultoria per a l’establiment d’una estratègia de ciutat intel·ligent i de transformació digital dels servicis municipals, la contractació d’un sistema que duga a terme la definició, anàlisi, disseny, migració, adaptació, implantació, desplegament, operació i manteniment d’una Plataforma de Ciutat Intel·ligent i els seus elements associats i factors habilitants Smart.