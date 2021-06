L’Ajuntament de València contractarà 68 joves menors de 30 anys per a realitzar labors d’informació i suport a les platges amb estiu segur

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València contractarà, en el marc del programa Estiu Segur de la Generalitat, a 68 joves menors de 30 anys per a dur a terme laborals d’informació i suport a la població en platges del terme municipal de València, donada la situació derivada per la COVID19.

“Gràcies a este programa quasi 70 joves de la nostra ciutat podran treballar durant 3 mesos realitzant labors de vigilància i control a les nostres platges, exercint una tasca fonamental per a garantir el compliment de les mesures higiènic sanitàries marcades per les autoritats competents per a contindre al màxim la transmissió de la covid-19 i continuar sent una comunitat autònoma de referència en la lluita contra la pandèmia”, ha explicat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

En concret, les persones beneficiàries d’este programa gestionat per Labora, hauran de vetlar pel compliment de les mesures de distanciament social, fer tasques de comunicació i informació de la Guia de Estiu Segur, col·laborar en el control d’accés i aforament de platges, assegurar el correcte ús de les platges, col·laborar a ordenar i planificar un adequat gaudi del bany, notificar les incidències a la Policia Local, informar el lloc de coordinació de la situació de l’ocupació i incidències, ajuda per a prevenció de possibles ofegaments.

“Amb estes contractacions continuem apostant per l’ocupació jove, perquè les persones joves han de poder accedir al mercat laboral, per a progressar i adquirir experiències que els òbriguen noves portes en el mercat laboral”, ha afegit Pilar Bernabé.

Per a poder accedir a les contractacions, que compten amb una subvenció del Fons Social Europeu de 303.270,48 euros, és necessari, ser menor de 30 anys; estar inscrit/a com a demandant d’ocupació en Labora, tindre la titulació en ESO i estar en possessió del permís de conduir B.

Així doncs, els i les joves seran contractats durant almenys tres mesos, entre el 15 de juny i el 19 de setembre de 2021, exercint el seu treball en horari de 10 a 20 hores, inclosos caps de setmana, alternant 2 dies de treball i 2 de descans.