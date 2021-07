L’Ajuntament de València contractarà de forma unificada l’enllumenat ornamental de Nadal i Falles i el pressupost augmentarà a més del doble

Connect on Linked in

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat la licitació del nou contracte d’enllumenat ornamental, que com a novetats principals suposa la unificació dels contractes per a les celebracions del Nadal i Falles i alhora contemplarà un increment del pressupost total de fins un 119,61 %, passant dels 163.927 euros del darrer exercici als 359.999,2 anuals del nou contracte.

Notario ha explicat que és el moment adequat per licitar este contracte que inclourà els exercicis 2021-2024 amb la prestació del servici d’enllumenat ornamental amb caràcter extraordinari de les festes de Nadal i Reis, juntament amb el de Falles. Cas de sumar les dos pròrrogues possibles s’arribaria fins la campanya 2025/26.

L’objecte del contracte contempla els treballs d’elaboració, muntatge, manteniment i desmuntatge de les unitats d’elements d’il·luminació i altres components accessoris, que s’instal·len en la ciutat amb motiu de les festes de Nadal i de les Falles. Un dels aspectes associats a esta ornamentació, ha explicat Notario, serà “la revitalització de la ciutat i el seu comerç local de proximitat, pretenent generar una atmosfera nocturna agradable per a passejar per la ciutat en les dates nadalenques i també de cara a les Falles i l’Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats.

“El pressupost passarà a ser de 359.999,2 euros anuals, amb la qual cosa el contracte tindrà un import total per als tres anys d’1.079.997,6 euros, IVA inclòs, el que suposa un esforç important que respon a les peticions de veïnat i comerços per reforçar l’enllumenat de Nadal”, ha explicat Notario, qui ha destacat les novetats en la tramitació d’este contracte i el seu caràcter pluriennal per fer-lo més atractiu també per a les empreses interessades. A més, ha explicat que es preveu que hi haja un disseny diferent cada any tot i la contractació per a diversos anys, de forma que l’Ajuntament podrà decidir una marca de ciutat o temàtica, que regirà el disseny de la il·luminació de zones singulars. De fet, per a la primera anualitat corresponent al Nadal 2021 i Reis Mags 2022, la marca triada serà ‘València, Capital Mundial del Disseny 2022’.

“Este nou contracte amb l’increment pressupostari que suposa contempla la col·locació d’elements decoratius més vistosos, amb moviment i de mida gran en la plaça de l’Ajuntament i arribarem a més barris i pobles de la nostra ciutat”, ha destacat Notario, per a qui “este contracte suposa una gran aposta del govern de Joan Ribó per dinamitzar els eixos comercials tradicionals de la ciutat i per portar l’ambient nadalenc a tots els veïns i veïnes de la ciutat i no solament als qui visquen al centre”.

Nadal i Falles

Per a l’enllumenat de Nadal es preveu la instal·lació en la pròpia façana de la Casa Consistorial, com tots els anys, així com la instal·lació d’un motiu nadalenc en terra de gran grandària, sent com a mínim de 20 metres d’altura en la plaça de l’Ajuntament (podria ser un arbre de Nadal o, com a novetat, un altre tipus de figura). Com a novetat addicional, es preveu la instal·lació en la plaça de l’Ajuntament de diferents elements decoratius amb llums en moviment i la instal·lació de música coordinada amb eixe moviment.

Es preveu també la instal·lació d’altres motius nadalencs, de 5 metres d’altura com a mínim, en 13 barris diferents de la ciutat de València, dos més que fins ara: Patraix, Russafa, Campanar, Poblats Marítims, Benimaclet, Ciutat Vella, Rascanya, Sant Marcel·lí, Extramurs, Benicalap, Quatre Carreres, Camins al Grau i l’Olivereta. A més, es preveu que eixa instal·lació rote al llarg dels anys per a atendre una quantitat major de barris.

També hi haurà 117 arcs decoratius en 27 carrers de València, la qual cosa suposa un increment de 94 arcs més que l’any anterior, i 17 rètols de ‘Bon Nadal’ als Pobles i altres tres en barris de la ciutat, el que suposa un increment de set rètols més que en l’anterior contracte.

Altra novetat serà la instal·lació de 142 motius nadalencs ornamentals en fanals i també es contempla la il·luminació del naixement en la plaça de la Reina.

D’altra banda, pel que fa a Falles, s’instal·laran llums decoratives LED als carrers de la Pau, Sant Vicent, Russafa, Barques i a la plaça de la Reina amb motiu de l’Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats.