L’ajuntament de València demana a Costes l’aportació d’arena per a les platges de la ciutat

Que en 5 anys han perdut 400.000 m³ d’arenaen només 10 quilòmetres

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat el estudi del Grup de Cartografia Geoambiental i Teledetecció de la UPV, defendrà demà al Ple una moció per instar al Ministeri de Transició Ecològica perquè implemente ja el projecte d’aportació d’arena promés pel Departament de Costes del Govern d’Espanya.

La pèrdua d’arena de les platges de la ciutat és constant, segons demostra l’estudi encarregat per l’Ajuntament a la Universitat Politècnica de València (UPV) que diu que, en només 5 anys, s’han perdut més de 427.498,86 m³ cúbics d’arena en només 10 quilòmetres del litoral urbà.

Les raons de pèrdua d’arena són fonamentalment la falta de sedimentació dels rius que haurien d’anar al mar, les infraestructures construïdes prop de les platges i els fenòmens climàtics adversos cada vegada més freqüents i agressius com per exemple la DANA o el Glòria

L’anàlisi volumètrica ha comparat la situació post-Gloria respecte a la tardor de 2015, de forma que estes pèrdues no es poden associar només a l’últim gran temporal, sinó al seguit de temporals que hi han hagut des de la tardor de 2016.

Entre les actuacions d’emergència que s’han dut a terme per pal·liar l’efecte de l’últim temporal, ha destacat l’obertura de les goles del Perellonet i el Pujol i la utilització d’arena per a estabilitzar la platja de l’Arbre del Gos o la recuperació del Muntanyar del Pujol, just al nord de la Gola.