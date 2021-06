L’Ajuntament de València demanarà la protecció d’un ficus d’un solar del cabanyal com a arbre monumental

Connect on Linked in

L’Ajuntament demanarà a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que incloga un Ficus elàstica “Decora” localizat en un solar al carrer de les Drassanes, al Cabanyal-Canyamelar, en el Catàleg d’arbres monumentals de la Comunitat Valenciana. El consistori farà la sol·licitud arran d’una petició ciutadana i després que els tècnics municipals hagen comprovat que l’exemplar reunix un dels requisits per a la seua protecció. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que “la sol·licitud de protecció sorgida des de l’entorn veïnal demostra l’interés i estima que existix cap a este arbre per part dels ciutadans i les ciutadanes del barri del Cabanyal-Canyamelar, que han vist com s’ha anat transformant urbanísticament esta zona, mentre que l’exemplar s’ha mantingut en peus com a testimoni d’allò esdevingut almenys en els últims 50 anys, sent un vestigi del passat”.

“Este exemplar, per les dimensions de la seua copa, és sens dubte un dels exemplars arboris amb major biomassa de tot el barri”, ha indicat el vicealcalde. El Ficus elàstica “Decora” té 60 anys, fa 15 metres d’alçària, el diàmetre de la seua copa supera els 25 metres, i el perímetre de la base del tronc comprén 4,5 metres. Després d’inspeccionar i amidar l’exemplar, el personal tècnic de la Regidoria de Parcs i Jardins ha confirmat que complix un dels paràmetres per assolir la categoria d’arbre monumental. Per això, l’Ajuntament proposarà a la Generalitat, que és qui gestiona el Catàleg d’arbres monumentals de la Comunitat Valenciana, que l’incorpore en este document.

Sergi Campillo ha explicat que diversos veïns i veïnes del Cabanyal-Canyamelar “es van posar en contacte amb nosaltres via xarxes socials i correu electrònic” perquè es declare la monumentalitat de l’arbre i ara el consistori impulsarà el tràmit. L’exemplar es troba en un solar del carrer de les Drassanes, a l’altura del número 297 del carrer del Doctor Lluch, que no és de propietat municipal. La Generalitat va expropiar la parcel·la per destinar-la a dotacions de caràcter local, però encara no s’ha transmés la titularitat del sòl a l’Ajuntament.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana ha recordat que en estos moments hi ha 53 arbres i 270 palmeres monumentals al terme municipal de València. Estos exemplars, “a més de ser una font de renovació i millora de la qualitat ambiental del seu entorn i un ‘oasi’ per a la biodiversitat, oferixen nombroses possibilitats dins de l’àmbit de l’educació ambiental i del desenvolupament sostenible”.

Per al responsable municipal, “l’interés i l’estima que estos arbres inspiren han de servir com a punt de partida per conscienciar la societat del respecte que devem al medi natural” i, al mateix temps, “són centre d’atracció i permeten la revaloració i difusió dels espais ecològics en tota la nostra geografia”. Per això, ha afegit l’edil, “el patrimoni arbori monumental continua complint en l’actualitat una funció educativa, cultural, social i econòmica, la qual cosa ens permet fomentar el desenvolupament sostenible dels llocs on es troba”.

LLEI DE PATRIMONI ARBORI

Sergi Campillo ha recordat que la llei autonòmica de patrimoni arbori monumental establix la protecció genèrica, sense necessitat de resolució singularitzada, de qualsevol espècie arbòria existent a la Comunitat Valenciana que supere uns determinats paràmetres d’edat, altura, diàmetre de copa i perímetre de tronc, de manera que qualsevol activitat que es produïsca tant sobre l’exemplar com sobre el seu entorn ha de ser notificada i aprovada per l’autoritat competent, en este cas la Generalitat.

La Ley 04/2006, de 19 de maig, de Patrimoni Arbori Monumental de la Generalitat, ha indicat el responsable d’Ecologia Urbana, va ser aprovada per unanimitat de tots grups polítics per protegir el patrimoni arbori valencià i fer front a l’espoli que s’estava produint en els exemplars d’oliveres mil·lenàries a la província de Castelló, i del palmerar d’Elx i Orihuela.

L’objectiu de la norma és “garantir que estos arbres romanguen amb vida el major temps possible entre nosaltres”, ja que, “com diu la llei en el seu preàmbul: estos arbres han deixat de ser merament, i en essència, arbres forestals, agrícoles o ornamentals, per passar a ser les peces úniques d’un patrimoni natural i cultural format per arbres monumentals vius, que demanda la categoria ètica i intel·lectual de la nostra societat per procurar-li les millors cures i atencions que estes obres d’art producte de la naturalesa i la cultura es mereixen”.

Es tracta, ha conclòs el vicealcalde, “d’individus vius i sensibles que, com recull la llei, qualsevol tipus de modificació o intervenció que es desenvolupe en ells o en el seu entorn poden implicar greus conseqüències per a la seua salut”.