L’Ajuntament de València executa diverses intervencions en la Casa Consistorial destinades a la recuperació i preservació del Patrimoni Municipal

Esta setmana s’inicien les obres de restauració de les pintures murals del Saló Pompeià on actualment s’ubiquen les dependències d’Alcaldia



«L’Ajuntament treballa amb l’objectiu la conservació i rehabilitació de diferents elements de la Casa Consistorial que es trobaven en alguns casos en situació de degradació». «També ha tractat de millorar les instal·lacions per als i les visitants així com recuperar elements oblidats com ara el carilló». En definitiva, segons ha destacat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, «es tracta de posar en valor un edifici tan emblemàtic que és la casa de tots els valencians i valencianes».



Des de la rehabilitació de les dos torretes laterals de la Casa Consistorial fins a la restauració del mosaic de Nolla o la reparació de la vidriera del vestíbul, Notario ha explicat que des del 2015 s’han anat executant tot un seguit d’actuacions encaminades a «vetlar pel patrimoni municipal, que és el patrimoni de tota la ciutadania». A més, recorda que amb la decisió presa per l’alcalde Joan Ribó d’obrir al públic l’edifici, s’ha convertit en un dels referents de la ciutat més visitats. El cost global de les obres de conservació patrimonial dutes a terme en este temps ha sigut de quasi 530.000 euros.



En el cas de la rehabilitació de les dos torretes que coronen els laterals de l’Ajuntament, l’actuació va consistir a reparar una sèrie de desperfectes que s’havien detectat per tal de garantir el bon estat d’esta part del patrimoni arquitectònic de València així com evitar qualsevol despreniment que poguera afectar una zona molt concorreguda per visitants i veïnat.



També l’any 2016 es va escometre la recuperació del carilló, unes obres amb les quals el rellotge de la casa consistorial, «un dels més simbòlics de la ciutat», va recuperar, després de tres dècades en l’oblit, el toc original de campanes a cada hora.



A més s’ha restaurat la vidriera del vestíbul datada de 1941. «En 30 anys tampoc no s’havia dut a terme cap intervenció per a la conservació d’este element amb un important valor artístic i històric. Una neteja rigorosa, la restauració de les peces en el taller i un tractament de la retícula estructural han permés recuperar esta claraboia decorativa que té com a element central l’escut de la ciutat».



«Destaca també la rehabilitació del mosaic de Nolla. Una intervenció de 181 metres quadrats que es distribueix entre les dependències d’Alcaldia, el corredor del museu on està exposada la Mare de Déu i les sanefes del distribuïdor principal de la zona de l’escala».



D’altra banda, s’ha intervingut en la teulada amb la reparació de la coberta, així com de la cornisa i la façana afectades per l’entrada d’aigua des de fa anys. S’han executat diverses obres per millorar l’accessibilitat a la Casa Consistorial per tal de facilitar l’entrada al Saló de Cristall, el Balcó, l’Hemicicle, el Museu Històric Municipal i el Refugi Antieri. Amb la instal·lació d’un ascensor al pati interior i l’adaptació dels lavabos de les plantes baixa i primera.



La renovació d’il·luminació de la façana va consistir en la instal·lació de 71 noves lluminàries amb tecnologia LED distribuïdes entre les dos primeres plantes i les torres laterals i central. A l’interior de les finestres i de la façana de la torre central es van col·locar lluminàries lineals amb innovadores òptiques ‘wall-grazing’, mentre que els elements verticals s’emfatitzen amb projectors d’òptica intensiva de xicotetes dimensions. Amb esta intervenció, basada en la combinació d’efectes lumínics, «es realça la riquesa dels seus elements arquitectònics neoclàssics, alhora que s’emfatitza la majestuositat de la façana d’un dels edificis més representatius de la ciutat de València».



Dins d’este pla per realitzar totes les intervencions necessàries per a la recuperació i preservació de la Casa Consistorial, esta setmana s’inicien les obres de rehabilitació d’un altre element patrimonial que són les pintures murals del Saló Pompeià, on s’ubiquen les dependències d’Alcaldia. Es tracta d’unes pintures decoratives d’estil neo pompeià on consta una inscripció «Pedro Guillem any 1929» de la qual s’entén que es tracta d’autor i any del treball. Esta actuació està precedida de la reparació dels problemes de filtració d’aigua de la planta superior per tal d’evitar el deteriorament de les pintures. Posteriorment es realitzarà una neteja en sec de les zones a restaurar per a després consolidar les pintures. El cost d’esta obra serà de 6.800 euros i es preveu que dure dos setmanes i mitja.



La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha assenyalat que «les institucions tenim l’obligació de protegir, conservar i mantindre el patrimoni arquitectònic com a part important de la nostra memòria històrica i cultural». A més, destaca que el govern de Joan Ribó va obrir la porta principal de l’Ajuntament a la ciutadania com una mostra de transparència i perquè la Casa Consistorial és un edifici monumental que s’ha de poder mostrar en tota la seua esplendor a la ciutadania. De fet, les parts nobles visitables s’han convertit en una de les parades obligades a València per qualsevol visitant. Des de 2015, la Casa Consistorial i el balcó de l’Ajuntament han rebut a 790 mil persones, fet que el converteix en un dels edificis més visitats de la ciutat.