L’Ajuntament de València ha adjudicat provisionalment l’elaboració del Pla Verd i de la Biodiversitat

Campillo destaca que este instrument “significarà un abans i un després, perquè posarà les bases de la infraestructura verda de la ciutat del futur”

L’Ajuntament ha adjudicat provisionalment l’elaboració del Pla Verd i de la Biodiversitat de València per 139.500 euros, més IVA, a l’empresa Territorio Aranea. La mercantil ha de presentar ara la documentació que acredite el compliment dels requisits abans de l’adjudicació definitiva. La redacció del pla s’estendrà 15 mesos en dos exercicis i estarà a càrrec d’un equip multidisciplinari i amb perspectiva de gènere, format per huit persones com a mínim. A més, comptarà amb la col·laboració de tècnics municipals i amb la participació dels veïns i veïnes. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha subratllat que “el pla verd significarà un abans i un després a la ciutat perquè posarà les bases de la infraestructura verda de la ciutat del futur”.

L’objectiu del Pla Verd i de la Biodiversitat de València és englobar totes les polítiques de la infraestructura verda de la ciutat. Es tracta, en paraules del vicealcalde, “d’un dels instruments de planificació més importants, perquè posarà les bases de la infraestructura verda i del foment de la biodiversitat urbana durant els pròxims anys i dècades”. “València mancava d’un pla d’estes característiques. És una anomalia que no el tinguem”, ha manifestat. Segons ha recordat, “tan lluny com l’any 1994 es va fer un Pla verd que mai va arribar a posar-se en marxa, ni tan sols es va aprovar en cap òrgan de l’Ajuntament de València”. Per al regidor, “és una pena, perquè hem perdut 30 anys de polítiques verdes a la nostra ciutat. Es va optar per un altre model de desenvolupament i, afortunadament, a partir de 2015 el govern ha alineat València amb les polítiques europees de sostenibilitat i d’entendre la ciutat com un espai per a la salut, per al medi ambient i per a un paisatge adequat”.

Entre altres qüestions, en el es contempla la creació i recreació d’hàbitats naturals i saludables, amb jardins en els terrats o escocells buits replantats; el foment de l’agricultura ecològica i els horts urbans, i la connexió natural entre tots els barris i l’àrea metropolitana. Així mateix, comptarà amb una oficina verda municipal i apostarà per desplegar diferents usos de les zones verdes per a la ciutadania: esplai, oci, esport, àrees de socialització d’animals de companyia i xicotets espais configurats pel mateix veïnat en places, carrers i zones en desús.

Sergi Campillo ha destacat que el pla “tindrà un fort procés de participació ciutadana, perquè tots els veïns i veïnes de la ciutat, així com aquells experts en infraestructura verda i biodiversitat urbana que vulguen, puguen participar en l’elaboració”. “L’important és que siga un pla a llarg termini, no és ni d’este mandat, ni de dos. És una estratègia que transcendix els períodes electorals de quatre anys”, ha prosseguit. El vicealcalde ha apuntat que es esta acció “entronca perfectament amb l’Estratègia Urbana 2030, els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU i amb l’Acord marc de reconstrucció de València postcovid”. “Serà coherent amb els objectius de naturalització i restitució de la biodiversitat que s’han revelat prioritaris per incrementar la resiliència ciutadana davant d’episodis de canvi com la recent pandèmia a causa de la covid-19”.