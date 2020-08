L’Ajuntament de València ha obert el termini de presentació de candidatures per als Premis al Mèrit Esportiu

Print This Post

La regidora Pilar Bernabé recorda que estos guardons «reconeixen la trajectòria i professionalitat d’esportistes i clubs de la ciutat».



L’Ajuntament ha publicat les bases per a la presentació de candidatures a la vintena edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, corresponents a l’any de 2019. El termini per a la presentació de propostes i sol·licituds per a la seua concessió comença hui dimecres, 12 d’agost, i romandrà obert fins al dimarts 1 de setembre, tots dos inclusivament.



La regidora delegada d’Esports, Pilar Bernabé, ha anunciat hui esta convocatòria de premis que «reconeixen la trajectòria i professionalitat d’esportistes i clubs de la ciutat». Les bases que regeixen és certamen poden ser consultades en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.



«Així, a partir d’este dimecres, les federacions, clubs i altres entitats esportives, juntament amb altres actors relacionats amb este àmbit, podran formular les seues propostes i candidatures per a la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu», ha manifestat la regidora, qui, així mateix, ha aclarit que «qualsevol valencià o valenciana podrà presentar la seua sol·licitud de candidatura a la Fundació Esportiva Municipal que, després de valorar la mateixa, podrà elevar esta sol·licitud com a proposta de concessió als Premis al Mèrit Esportiu».



En conseqüència, qualsevol ciutadà o ciutadana pot enviar la seua sol·licitud de candidatura a través de les següents vies: per correu electrònic enviat a l’adreça premisesportvalencia@fdmvalencia.es, per instància, presentada en el Registre Electrònic de l’Ajuntament de València; o bé de manera presencial en algun dels registres dependents del consistori municipal.



Segons les bases, «és imprescindible que les persones que participen adjunten un dossier sobre la candidatura proposada en la qual es recullen i fonamenten els mèrits d’esta».



Tal com ha recordat Pilar Bernabé, els Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València «consideren la labor i excel·lència esportiva». Es classifiquen en diversos àmbits i modalitats, «en els quals es té en compte diversos factors com les fites que han afavorit a la projecció nacional i internacional de València o les actuacions a la nostra ciutat de programes i activitats que promocionen l’esport, entre altres».



En este sentit, els àmbits seleccionats per a la màxima distinció esportiva de l’Ajuntament de València són: Esport de competició oficial i alt nivell, esport en edat escolar, esport popular, voluntariat esportiu, mitjà de comunicació que més i millor haja secundat i difós la realitat esportiva de la nostra ciutat, millor article o reportatge periodístic, entitat no esportiva que més haja promogut l’esport a la nostra ciutat i, finalment, a l’entitat esportiva que més haja fomentat la igualtat de gènere en la pràctica d’activitat física i l’esport a València.



Tots els àmbits de reconeixement esmentats, al seu torn, comptaran amb modalitats en les quals es distingiran a l’esportista més destacat, a l’esportista més destacada, a l’esportista amb discapacitat més destacat, a l’esportista amb discapacitat més destacada, a l’equip o club més destacat o a l’entitat, associació o centre educatiu, entre altres. Els àmbits i modalitats poden ser consultats al complet a través de la Seu Electrònica o bé en la web de la Fundació Esportiva Municipal.