L’Ajuntament de València ha posat en marxa una campanya per fomentar l’ús del servici gratuït de recollida de mobles i objectes porta a porta

Connect on Linked in

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, recorda que “de totes i tots depén tindre una ciutat neta amb carrers lliures d’objectes abandonats”



En 2020 s’han arreplegat més de 275.500 quilos de mobles i objectes als carrers de València, dels quals només el 30 % correspon a un avís ciutadà a través del telèfon 010, mentre que el 70 % restant són estris abandonats a la via pública i detectats pels servicis municipals. Tot i que la utilització del servici gratuït de recollida de mobles i objectes porta a porta pràcticament s’ha duplicat l’any passat respecte al 2015, l’Ajuntament ha posat en marxa una campanya per fomentar el seu ús entre el veïnat. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha recordat que “de totes i de tots depén que la nostra ciutat siga una ciutat neta i que tinguem uns carrers lliures de mobles abandonats”.

L’Ajuntament, a través del servici de Gestió sostenible de residus urbans i neteja de l’espai públic, ha arreplegat 275.586 quilos de mobles i objectes als carrers de la ciutat al llarg de 2020. D’eixa quantitat, 83.283 quilos, això és, poc més del 30 %, s’han recollit arran un avís ciutadà a través del telèfon d’informació 010, mentre que els 192.304 quilos restants, és a dir, vora el 70 %, corresponen a mobles i objectes abandonats i detectats per la inspecció municipal, el personal de les contractes o la Policia Local. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha indicat que “des de l’Ajuntament de València volem fer una crida perquè els veïns i veïnes utilitzen i telefonen al 010 per comunicar quan tinguen mobles o altres objectes per llançar al fem”. L’edil ha subratllat que “està prohibit per l’ordenança de neteja abandonar mobles a la via pública” i que “tenim un servici de recollida porta a porta per a això, així que és ben fàcil fer-ho de manera correcta”.

La majoria dels residus retirats són mobles de vivendes ―armaris, cadires, taules, sofàs, escriptoris, espills o carrets―, i la resta es dividixen entre aparells sanitaris ―vàters i lavabos―, palets de fusta, matalassos, cristalls de grans dimensions i residus de ceràmica. Sergi Campillo ha assenyalat que “les nostres campanyes de conscienciació estan tenint resultat, perquè si en l’any 2015 s’arreplegaven poc més de 44.000 quilos de mobles i objectes del carrer a través del 010, en l’últim any, en 2020, esta quantitat s’ha quasi duplicat fins superar els 83.000 quilos”. No obstant això, el vicealcalde ha remarcat que “només el 30 % dels mobles i objectes que s’arrepleguen en via pública havien estat correctament comunicats a l’Ajuntament de València”, la qual cosa “vol dir que encara un 70 % d’allò que arrepleguem en via pública es fa perquè tenim camions que van vigilant tota la ciutat i es troben mobles i objectes abandonats”.

Per això, segons ha indicat el regidor d’Ecologia Urbana, “en estos moments l’Ajuntament de València està posant en marxa una campanya en mupis al carrer i en mitjans de comunicació per recordar als veïns i veïnes que tenen este servici de recollida gratuïta que es fa a través del 010, i també es pot utilitzar l’atenció ciutadana del web municipal per a este efecte”. L’equip del servici d’arreplega d’estris porta a porta està format per 21 conductors i 25 peons, distribuïts entre el matí, la vesprada i la nit durant els dies laborables, i sis equips formats per sis conductors i huit peons, durant els dies festius. Campillo ha ressaltat que “de totes i de tots depén que la nostra ciutat siga una ciutat neta i que tinguem uns carrers lliures de mobles abandonats”.