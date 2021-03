L’Ajuntament de València ha retirat 2.081 tones de residus d’abocadors irregulars en 2020 i 524 en el que portem d’any

Connect on Linked in

Els servicis municipals senyalitzen per primera volta estes zones i enguany es destinaran 119.976 euros per a la seua neteja

L’Ajuntament ha retirat 2.081 tones de residus d’abocadors irregulars en 2020 i 524 en el que portem d’any. En total, s’han identificat 32 punts de la ciutat no autoritzats on apareixen restes d’obres, electrodomèstics i altres objectes electrònics, gràcies a les denúncies del veïnat, les contractes de neteja i la inspecció del servici de Gestió de residus urbans i neteja de l’espai públic. S’estan senyalitzant per primera volta estes zones amb el cartell ‘d’abocador clausurat’ i enguany es destinaran 119.976 euros per a la seua neteja. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha fet “una crida al civisme i la col·laboració”, ha remarcat “la prohibició absoluta de llançar residus a la via pública” i ha recordat que el servici gratuït de recollida porta a porta, així com els ecoparcs mòbils municipals i de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus estan “a disposició de tot el món”.

“Durant l’any 2020 vam retirar més de 2.000 tones de residus d’abocadors irregulars que vam detectar a la ciutat de València”, ha informat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. En el que portem d’any esta xifra ascendix a 524 tones. “La major part d’estos abocadors són localitzats, o bé a partir de denúncies de veïns i veïnes, als quals agraïm el seu treball de cura del seu entorn urbà, i a través també de les mateixes contractes i del servici d’inspecció municipal de Gestió de residus urbans i neteja de l’espai públic”, ha afegit el regidor.

En total, s’han identificat 32 espais d’estes característiques. Es localitzen sobretot als dos costats del riu Túria, junt a l’autovia V-30, al barri de Malilla i als pobles de La Punta, Benimàmet i Poble Nou. Es tracta, segons ha detallat Sergi Campillo, de “zones perifèriques de la ciutat, zones que antigament havien estat de cultiu i d’horta i que després van ser abandonades, o zones que estan esperant la seua urbanització”. Així, “alguns incívics aprofiten que hi ha poca vigilància, perquè es troben als marges de la ciutat, per llançar ahí una sèrie de residus, generalment residus d’obres i també electrodomèstics i altres residus electrònics”.

El vicealcalde ha indicat que “des de fa un parell d’anys col·loquem cartells indicant la prohibició de llançar residus en estes zones”, fins ara en 19 punts. És “una mesura establerta per primera volta pel nostre govern i que abans no es feia”. A més, el servici municipal de Gestió de residus urbans i neteja de l’espai públic notifica la seua existència a la Policia Local perquè augmente la inspecció, control i sanció, si és el cas. Des de l’inici de 2021 s’han netejat completament 25 abocadors i es destinarà 119.975 euros a esta tasca.

“Volem recordar la prohibició absoluta de llançar residus a la via pública”, ha subratllat el titular d’Ecologia Urbana. “Hi ha un servici gratuït de recollida porta a porta de residus voluminosos i electrònics, simplement telefonant al 010 o a través del web municipal <www.valencia.es>” ha insistit. A més, “estan tots els ecoparcs mòbils que té la ciutat i l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus a disposició de tot el món per portar allí els residus que no es poden depositar en el contenidor, però tampoc es poden llançar en meitat d’un solar”.

En eixe sentit, Campillo s’ha referit a l’increment de les freqüències, els servicis i el ventall horari dels ecoparcs mòbils, on es poden depositar residus d’obres menors, mobles, encoixinades i aparells elèctrics i electrònics, entre altres objectes. També s’han realitzat campanyes de sensibilització per fomentar l’ús d’estos punts verds i del servici gratuït de recollida de mobles i objectes porta a porta entre el veïnat.“Fem una crida al civisme i a la col·laboració”, ha conclòs el vicealcalde.