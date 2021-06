L’Ajuntament de València i veïnat recorreran els pobles del Palmar i la Punta per analitzar conjuntament les pròximes millores a realitzar

Connect on Linked in

La regidora de Pobles de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, i el president de la Junta de districte de Pobles del Sud, Borja Sanjuán, visitaran demà dimarts els pobles del sud del Palmar i la Punta, acompanyats pels seus corresponents alcaldes i pel veïnat d’estes poblacions. Es tracta de copsar quines són les necessitats més urgents de les dos poblacions depenents de València i acordar les futures accions municipals a dur a terme en estos punts.

“Des del govern del Rialto treballem conjuntament per millorar en tot allò possible els servicis, les dotacions i l’estat dels Pobles de la ciutat de València. Si bé és cert que les inversions en estos nuclis han crescut de manera considerable respecte a l’època del govern del Partit Popular, que tenia estes poblacions totalment oblidades i brutes, també som conscients de la necessitat de continuar invertint i dedicant recursos a estes poblacions tan preuades i volgudes per tots els valencians i valencianes. Per això volem escoltar al veïnat i estudiar conjuntament quines intervencions serien més beneficioses per a la seua població”, ha explicat la regidora Lucía Beamud.

A més, Lucía Beamud ha volgut recordar també tot l’esforç que s’està fent des de l’Ajuntament de València perquè la fibra òptica arribe a tots els pobles. “Dins de les nostres competències, hem enviat escrits als càrrecs d’alta direcció de les principals empreses de telecomunicacions per tal de fer arribar la reivindicació unitària d’este Ajuntament, hem mantingut diverses reunions (tècniques i polítiques) amb les principals empreses de telecomunicacions per manifestar-los la necessitat de la nostra ciutadania d’accedir a connexió de qualitat i explorar qualsevol via legal de col·laboració i hem inclòs clàusules específiques en el contracte de telecomunicacions per a promoure la implantació de la fibra òptica on no existeix per part de les empreses adjudicatàries”