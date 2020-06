L’Ajuntament de València impulsa l’expedició telemàtica de certificats de cultiu per facilitar la venda de proximitat directa de productes agrícoles

Connect on Linked in

Alejandro Ramon: “Fem més accessible i àgil la tramitació dels certificats per poder fer una venda directa de productes de proximitat amb garanties per als compradors”.



La Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament de València ha impulsat l’expedició telemàtica de certificats de cultiu per facilitar que els agricultors i agricultores disposen de forma més àgil d’estos documents administratius que emet el Consell Agrari Municipal per a acreditar el tipus de cultiu que produïxen en cada explotació agrària durant un període de temps determinat. Així, les persones productores poden vendre els seus productes oferint a qui els compre garanties sobre el seu origen.



“Posem a l’abast dels llauradors i les llauradores locals més ferramentes, que a banda són més àgils, per poder acreditar el tipus de cultiu, l’origen i la pertinença dels seus productes”, ha explicat el regidor Alejandro Ramon. D’ara endavant l’expedició d’eixos certificats de cultius també es pot tramitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València, permetent així “una alternativa àgil a la tramitació presencial d’estos certificats, oferint garanties als compradors en una venda directa de productes de proximitat i de màxima qualitat”.



Ara, per tant, les instàncies per sol·licitar estos documents es poden aconseguir tant en la seu electrònica de l’Ajuntament com en la pàgina web del Consell Agrari Municipal, en les oficines d’este organisme autònom municipal i a través del personal de la Guarderia Rural del Consell Agrari. Pel que fa a la tramitació, a banda de la seu electrònica, les oficines del Consell Agrari o a través del personal de la Guarderia Rural, també es pot realitzar de forma presencial en les Juntes de Districte, en les alcaldies dels Pobles de València i als registres generals de l’Ajuntament de València i de les instal·lacions municipals de Tabacalera. També es poden tramitar per correu electrònic o postal al Consell Agrari Municipal i de forma telefònica a través del personal de l’organisme autònom municipal.