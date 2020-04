L’Ajuntament de València impulsa una nova ordenança per afavorir l’us d’energies renovables a les vivendes

Print This Post

Joan Ribó, alcalde de València, ha mantingut una reunió per videoconferència, amb el vicepresident segon del Consell i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, per a tractar l’ús de les energies renovables en els habitatges de València.

Ribó ha expressat que l’objectiu de l’Ajuntament és complir amb els acords 20/30 de reducció de gasos d’efecte hivernacle.

L’alcalde Joan Ribó ha anunciat la posada en marxa d’un grup de treball que elaborarà una ordenança de captació solar d’ús tèrmic i també d’energia fotovoltaica, i desenvoluparà bonificacions en els impostos municipals, com són l’IBI i l’ICIO a aquelles vivendes que s’adeqüen i promoguen l’ús d’este recurs renovable.a

També abordarà la normativa urbanística per a facilitar-ne l’ús i contactarà amb diferents sectors socials, com ara el Col·legi d’Administradors de Finques, per a promoure la iniciativa.