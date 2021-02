L’Ajuntament de València inicia la reforma de l’esplanada central del Parc de l’Oest

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo recorda que es tracta de la primera fase de la remodelació d’este espai enjardinat, que s’efectuarà en etapes

Les obres de reforma de l’esplanada central del Parc de l’Oest aconseguiran una connexió arbòria entre la zona nord i la sud d’este espai enjardinat i revitalitzaran el seu caràcter lúdic i veïnal amb més vegetació i altres elements com taules de pícnic i bancs. Estes obres, impulsades per l’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins, compten amb un pressupost de 412.694,5 euros, i es duran a terme en 4 mesos. S’emmarquen en un projecte de remodelació integral d’este espai enjardinat amb diferents usos ciutadans.

El vicealcalde i regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica, Sergi Campillo, ha informat hui de l’inici d’estes obres que afecten un dels jardins “més emblemàtics” de la ciutat, inaugurat en 1995 en terrenys de l’antic quarter de l’Exèrcit de l’Aire que pertanyen als districtes de Patraix i l’Olivereta. “Ara els treballs iniciats per reformar la zona central del conegut com a “parc de l’avió” permetran donar permeabilitat a esta infraestructura, de nord a sud, amb una continuïtat d’espais i ombres que afavoriran l’ús i gaudi ciutadà, i evitaran perdre tants metres quadrats d’esplanada buida”, ha explicat.

“L’Ajuntament també contempla la reforma de les grades de la zona nord, que actualment es troben amb les plataformes de formigó totalment alçades per la força de les arrels de l’arbratge existent”, ha afegit Campillo, en ressaltar la intenció de “mantindre el caràcter d’espai lúdic d’este parc, amb possibilitats d’acollir esdeveniments de diferents envergadures”. “Volem fer una continuïtat de zones i d’ombres per a crear un espai amable, i no perdre esta gran quantitat de metres quadrats que a penes tenen ús”, ha reiterat.

Sergi Campillo ha indicat que esta esplanada, que fa les funcions de fòrum, “comprén una gran superfície de terreny estèril sense vegetació, que en els últims anys ha sigut infrautilitzada la major part de l’any, donades les seues excessives dimensions”. “L’absència de vegetació en esta zona tan àmplia del parc, fa que esta esplanada siga poc transitada i inclús evitada pels visitants al parc. Alhora que el seu desmesurat escenari, no fa sinó potenciar la sensació de buit i obsolescència de tot este espai”, ha argumentat.

Per últim, el regidor que ha recordat que estos treballs es tracten de la primera fase de la remodelació integral del Parc de l’Oest, ha subratllat “la importància d’este espai per al veïnat del voltant”. Per això, “amb les obres, la zona central continuarà acollint usos de caràcter cultural, lúdic, mediambiental i per a la seua utilització per les entitats ciutadanes”.

“La part central del parc del parc de l’avió tornarà a ser eix vertebrador, amb una esplanada que servirà d’auditori de concerts i altres activitats lúdiques, de la que partiran amplis camins vorejats cada un d’ells d’un tipus d’arbre diferent”, ha conclòs en donar compte d’estes obres i recordar, entre altres aspectes, que entre les clàusules de la seua licitació destacava que l’empresa adjudicatària hauria de contractar 9 persones amb dificultats per a l’accés al món laboral.