L’Ajuntament de València inicia la ronda de contactes amb les empreses de telecomunicacions per a instar-les a millorar la connectivitat dels pobles de València

El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, acompanyat per tècnics municipals, ha mantingut hui una reunió virtual amb Armando López i altres responsables del departament de Relacions Institucionals d’Orange en la Comunitat Valenciana.

Aquesta reunió s’emmarca en la ronda de contactes que l’Ajuntament ha impulsat amb els diferents operadors de telecomunicacions, “amb l’ànim de traslladar-los la petició que milloren la connectivitat de fibra òptica en zones, com els pobles de València, perquè els veïns i veïnes d’aquestes zones puguen gaudir d’un accés a internet de qualitat per a tasques com el teletreball, els estudis a distància o els tràmits administratius digitals”.

Pere Fuset, que ha agraït a l’empresa que haja sigut la primera a respondre a aquesta petició, ha recordat que l’Ajuntament està treballant amb la Generalitat Valenciana perquè aquesta reculla les necessitats existents en el terme municipal i aquestes zones blanques puguen ser beneficiària de futurs projectes europeus destinats a la millora de la connectivitat. En concloure la reunió, ha indicat que la companyia, que en l’actualitat dona servici de fibra òptica en el 98% del terme municipal, “s’ha compromés a abordar la situació cas per cas a partir de la informació traslladada per l’Ajuntament”.

En la trobada, totes dues parts han manifestat la seua “voluntat de col·laboració” i s’han emplaçat a futures trobades tècniques en els pròxims dies per a trobar “possibles vies de col·laboració que acosten aquest servei al conjunt de la ciutadania de València”.

Finalment, Pere Fuset ha indicat que “encara que no tenim competències directes per a atendre unilateralment aquesta legítima reivindicació veïnal aquest Ajuntament està absolutament compromés en què l’accés a internet siga un dret i continuarem treballant en tots els fronts possibles perquè siga efectiu”.