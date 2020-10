L’Ajuntament de València inicia l’elaboració d’un diagnòstic sobre el dret a l’alimentació

Connect on Linked in

L’edifici de Tabacalera ha sigut l’escenari de la Jornada d’inici d’elaboració del diagnòstic sobre pobresa alimentària i dret a l’alimentació, una trobada celebrada a l’empara del primer Pla Global de Servicis Socials de la ciutat de València, document estratègic que té com a missió ajudar a la població que viu en situació de vulnerabilitat i va ser aprovat per tots els grups polítics en el plenari municipal fa ara dos anys.



La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha explicat que “este estudi té com a principal missió servir per a oferir recursos i solucions a una part de la població de la ciutat. Estos veïns que pateixen condicions de vulnerabilitat en diferents graus necessiten solucions i, per això, des de l’Ajuntament comencem un treball amb la participació d’entitats i associacions que té per finalitat la cooperació en el diagnòstic sobre el dret a l’alimentació de la ciutat de València”.



Tal com ha explicat Lozano, “hui iniciem esta jornada amb el sector educatiu i sanitari perquè facen les aportacions al procés d’elaboració del diagnòstic. Una primera pressa de contacte per a dur endavant un treball -que fem conjuntament amb la regidoria d’Agricultura i Horta- que ens duga a obtindre un diagnòstic i plantejar una línia d’accions sobre la pobresa alimentària i el dret a l’alimentació que garantisca l’accés a una alimentació sostenible i saludable”.



Este problema el pateix una part de la població, que és objecte dels Servicis Socials municipals tradicionalment, aquella que es troba en risc o en situació d’exclusió social. “En els Servicis Socials de hui no podem deixar de plantejar-nos que és intolerable que algunes famílies tinguen problemes per a alimentar-se o per a fer-ho adequadament”, ha reclamat Lozano.



“Des de l’Ajuntament de València tenim una gran confiança en este projecte i en què l’experiència compartida que s’està materialitzant servisca per a desenvolupar i difondre noves maneres d’aplicar les polítiques socials, situant el dret a l’alimentació com un dels eixos fonamentals en l’atenció dels drets de la ciutadania”.



El pla de Servicis Socials és molt ampli i contempla mesures concretes enfocades al sensellarisme -algunes de les quals ja s’han dut a terme i altres estan en marxa-, a l’increment dels Centres Municipals de Servicis Socials existents en la ciutat (ja se n’ha obert un nou a la Saïdia i pròximament se n’obriran altres al Cabanyal, Russafa i Benicalap) o a optimitzar al màxim els recursos de l’Ajuntament. En eixe sentit es treballarà en el seu conjunt des d’una perspectiva de gènere, perquè la població vulnerable de la ciutat té un perfil majoritari femení, igual que les persones grans.