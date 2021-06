L’Ajuntament de València injecta 2,7 milions d’euros a empreses concessionàries

Connect on Linked in

Sanjuán destaca que la cinquena modificació de crèdit preveu compensacions per a ajudar les empreses a fer front a la crisi de la covid

La cinquena modificació de crèdit extraordinari i suplement del 2021 preveu la indemnització a les empreses concessionàries municipals per una quantia de 2,7 milions d’euros per a compensar les pèrdues patides per la crisi de la COVID-19. Així ho ha explicat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, qui ha indicat que es tracta d’un expedient que es portarà a la Comissió d’Hisenda, per a la seua posterior aprovació en el ple municipal del pròxim dimecres.

Sanjuán ha precisat que a través d’esta operació el Bioparc rebrà 895.000 euros i les concessionàries de les instal·lacions esportives 1.882.643 euros. “Ajudarem a estes empreses que gestionen servicis municipals que s’han vist afectades per la crisi de la covid-19 perquè puguen continuar prestant el servici a la ciutadania i garantir el manteniment dels llocs de treball”, ha explicat.

Segons ha concretat, “estos recursos procedixen dels romanents municipals”. “Estem complint la paraula que vam donar d’utilitzar estos recursos per a posar-los a la disposició de la ciutadania per a treballar per la recuperació social i econòmica de la nostra ciutat”, ha reivindicat el regidor d’Hisenda.

En este sentit, ha destacat que l’acord aconseguit pel Govern del Rialto per a destinar els estalvis municipals a “reactivar l’activitat econòmica de la ciutat a través de la quarta modificació del pressupost, per valor de 47 milions d’euros”. Un acord que està permetent “injectar recursos per a combatre la desocupació juvenil, incrementar l’ajudes als comerços o augmentar les ajudes socials”, ha precisat el regidor d’Hisenda.