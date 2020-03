L’Ajuntament de València intenta donar respostes a l’ajornament de les Falles

Connect on Linked in

Hui el consistori valencià convocava els mitjans de comunicació per tal d’intentar donar resposta a l’ajornament de les Falles, notícia que feia saltar totes les alarmes a poqueta nit d’ahir

A hores d’ara hi ha molts fronts oberts davant aquesta cancel·lació a només quatre jornades de què comencen els dies grans fallers, el sector pirotècnic, artistes fallers, comissions…



Tot el món faller es mostra a hores d’ara consternat davant la pitjor de les noticies



Joan Ribó acompanyat de tot l’equip de regidors, ha tractat de donar les primeres respostes, de forma evidencial l’ajuntament tractara de trobar una alternativa primer per donar solució a totes les comissions que ja tenen la totalitat o part de la falla plantada i després una altra per celebrar en les millors condicions i dins de 2020 les presents Falles

Sandra Gómez, reconeix el dolorós de la situació, ha confirmat ja reunions d’urgència amb els col·lectius hostalers, turisme i educatius per tal de pal·liar de la forma més ràpida possible l’impacte econòmic , turístic i emocional que comporta aquest ajornament

Un Carlos Galiana regidor de Cultura Festiva, President de Junta Central Fallera, però sobretot faller de bressol, s’ha dirigit als mitjans molt emocionat

Els artistes volen cremar la seua Falla i tornar a començar, hui seria la millor solució segons Galiana

En els pròxims dies el Govern posara en marxa un paquet de mesures , que ajudaran a pal·liar i donar suport sobretot a les mitjanes i xicotetes empreses afectades d’alguna forma u altra per les conseqüències del coronavirus