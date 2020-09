L’Ajuntament de València licita la remodelació del parc Manuel Granero de Russafa amb un pressupost de 600.000 euros

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de València invertirà 600 mil euros en la remodelació del parc Manuel Granero de Russafa, amb una superfície de 7.500 metres quadrats i que és emblematic per al barri.

Un projecte que tracta de solucionar l’existència d’àrees no accessibles a la zona de la font definint amb tanques el jardí de la vorera de l’entorn.

També s’eliminarà la zona de la petanca i altres elements obsolets com la font ornamental.

Per a millorar les condicions de la vegetació es planteja una millora del sòl, augmentant la quantitat de terra dels arbres situats a la terrassa elevada, i es posaran escocells per a facilitar el manteniment. D’altra banda, es planteja un sistema de drenatge sostenible per a tot el jardí, amb l’objectiu de tornar al subsol tota l’aigua de pluja que reculla l’àmbit d’actuació.

La Regidoria d’Ecologia Urbana destaca que s’aconseguirà “un jardí confortable molt demandat pels veïns”. La licitació d’aquest jardí ja ha començat i l’objectiu és que les obres estiguen acabades en 2021.

És un projecte vital per al barri perquè, fins que es va obrir el Parc Central, és una de les poques zones verdes de què disposa” i ha posat en valor el consens al qual es va arribar amb les entitats veïnals a través de la mediació i el diàleg des del passat mandat.