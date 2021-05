L’Ajuntament de València mostra el seu suport al poble sahrauí

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València ha mostrat el seu suport al poble sahrauí en la reunió mantinguda este matí entre l’alcalde, Joan Ribó, i la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, amb el delegat a València del Front Polissari, Alali Emboiric Mohamed. L’alcalde ha afirmat que “donem suport a les reivindicacions del poble sahrauí, un poble davant el qual l’Estat espanyol té una responsabilitat”.

Joan Ribó ha recordat que “el poble sahrauí va ser un poble espanyol i amb el qual els valencians i valencianes hem mantingut actituds de solidaritat. Jo recorde ara mateix els xiquets i xiquetes sahrauís que venien a les nostres llars a passar l’estiu”. L’alcalde ha afirmat que “hi ha moltes declaracions de Nacions Unides fent referència a la necessitat que hi haja un referèndum d’autodeterminació. El poble sahrauí és un poble que té uns drets i eixos drets s’han de garantir”.

Ribó ha manifestat que enguany no s’hi donen les condicions per acollir menuts sahrauís a València “d’una banda pel coronavirus i d’altra, perquè el Sàhara es troba, si no en una situació de guerra, sí en una situació de preguerra. Anem a ajudar-los com vam fer l’any passat però no estem en condicions de rebre els xiquets i xiquetes. I ho lamentem molt perquè és un vincle que hem mantingut i volem seguir mantenint-lo quan siga possible”.

Per la seua banda, el delegat del Front Polissari a València, Alali Emboiric Mohamed, ha presentat a l’alcalde i a la regidora els actes previstos amb motiu de la marxa per la llibertat del poble sahrauí, que recorrerà Espanya en les pròximes setmanes.

Emboiric ha afegit que “el Marroc empra sempre la carta de la migració per aconseguir d’Espanya la mateixa posició que Trump en Estats Units, una posició que està en contra del dret internacional, en contra de la línia de descolonització de Nacions Unides, la Unió Europea i la Unió Africana i que qualifiquem com a terrorisme d’Estat”. El delegat del Front Polissari a València ha assegurat que “aprofita l’absència de mitjans de comunicació lliures per seguir amb esta posició il·legal. El Marroc és un país ocupant i ha de seguir les resolucions de Nacions Unides per tal que el poble sahrauí puga fer el seu referèndum d’autodeterminació”.

La marxa per la llibertat del poble sahrauí és una acció ciutadana convocada a nivell estatal per entitats i institucions de tot Espanya que confluirà en Madrid el 18 de juny. La columna de València encetarà la seua marxa el pròxim 2 de juny.