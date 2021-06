L’Ajuntament de València obri demà les seues portes a les visites ciutadanes amb la inclusió d’una maqueta de l’edifici consistorial

Print This Post

L’Ajuntament de València demà torna a obrir les seues portes per acostar la institució a la ciutadania, que podrà eixir al balcó de la casa consistorial a partir de les 8 de matí i fins a les 14.45 hores. Durant eixes hores, i de dilluns a divendres, també es podrà visitar l’Hemicicle i el Saló de Cristall. I partir de les 9 també estarà obert el Museu Històric Municipal. A més, i com a novetat, les persones que s’acosten fins a les dependències municipals podran gaudir d’una maqueta de la façana principal de l’Ajuntament a escala 1:50 instal·lada a les escales d’accés al primer pis.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat que “amb esta obertura, l’Ajuntament recupera, després de mesos d’excepcionalitat per evitar la propagació de la pandèmia del coronavirus”, una de les primeres mesures adoptada durant el primer mandat de l’alcaldia de Joan Ribó: “la d’obrir a la ciutadania la casa de tots els valencians i valencianes, i acostar d’esta manera la institució a la població”.

Així les coses, “comencem a normalitzar la situació, d’acord a les xifres de l’evolució de la pandèmia i de les indicacions de l’autoritat sanitària competent”, ha manifestat l’alcalde, en recordar l’atractiu que estes visites suposen tant per a residents com per a visitants. Al conjunt patrimonial que es pot visitar s’afegeix ara una maqueta a escala 1:50 de la casa consistorial, que se situa en l’accés a la primera planta de l’edifici. Construïda l’any 1982, esta reproducció de l’edifici municipal és obra del maquetista i modelista Antonio Sanjuán, que la va fer amb la col·laboració de Juan Martínez.

“El balcó, des d’on hi ha una vista completa de la plaça de l’Ajuntament i dels importants edificis que l’envolten, així com el Museu Històric Municipal, que custodia símbols de la història de València són dos dels elements més atractius i emblemàtics per la ciutadania, i amb la seua reobertura fem un pas més en l’eixida del túnel en què ens trobem a causa de la covid-19”.

Des de l’inici, en 2015, fins desembre de 2019, l’obertura de portes de l’Ajuntament, suposà la visita d’un total de 768.497 persones, 89.463 (entre residents i visitants) durant l’últim any esmentat.