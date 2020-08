L’Ajuntament de València prepara actes alternatius a la celebració del 9 d’Octubre davant la “impossibilitat” de celebrar la Processó Cívica per motius sanitaris

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha comunicat este matí als portaveus dels diferents grups municipals amb representació al Consistori, que enguany la celebració del 9 d’Octubre, “dia de tots els valencians i valencianes”, haurà de contemplar una agenda d’actes alternativa a la programació tradicional i històrica en la ciutat de València. En este sentit, ha especificat, “la celebració d’actes multitudinaris com la Processó Cívica serà impossible de realitzar per motius de seguretat sanitària, així com la mascletà posterior, o els actes de la vesprada” com la celebració dels Moros i Cristians. Joan Ribó aposta per “homenatjar la nostra Senyera amb tota la dignitat, tal i com es mereix l’emblema que ens uneix com a Poble”.



A l’eixida de la Junta de Portaveus, l’alcalde Ribó ha explicat que ha volgut “plantejar este assumpte amb antelació perquè el 9 d’Octubre és un dia fonamental per al nostre Poble, i té una connotació simbòlica molt especial per a la ciutat de València i per a tota la Comunitat Valenciana”. Així, l’alcalde s’ha marcat com a objectiu “treballar les celebracions del 9 d’Octubre d’enguany amb el màxim consens possible: tant amb els grups municipals que conformen la Corporació, com amb la Generalitat i la societat civil”.



“Els actes dels pròxims mesos a València s’estan cancel·lant o estan modificant la seua programació, i en altres ciutat, com ara a Madrid, els actes del 12 d’octubre s’han suprimit”, ha especificat Joan Ribó, per a comunicar tot seguit que “en el nostre cas, no volem cancel·lar el 9 d’Octubre, perquè és important celebrar-lo com una festa d’unió i acollida, i per això haurem d’adaptar el seu desenvolupament al que marquen les normes sanitàries per tal fer-ho amb la màxima seguretat”.



D’esta manera, l’alcalde ha concretat que “els actes amb un gran nombre de persones com assistents no es podran realitzar com venien fent-se tradicionalment. La Processó Cívica serà impossible de mantindré, així com tampoc la mascletà posterior, o la cavalcada vespertina de Moros i Cristians”. “Però sí considere important homenatjar la Senyera, com a emblema de la nostra unió com a Poble acollidor, divers i enriquit amb la pluralitat de les seues gents. Per això estem considerant la possibilitat que l’Ajuntament estiga obert perquè, de forma ordenada, es puga visitar la Senyera, o fer actes de manera virtual. En les pròximes setmanes podrem donar més detalls, perquè volem consensuar-ho al màxim”.



A preguntes dels periodistes, l’alcalde ha assenyalat que “a dia de hui és impensable que la situació sanitària que vivim canvie radicalment. Si això ocorreguera, reaccionaríem per a adaptar novament els actes”, ha assenyalat.



MENOR PRESÈNCIA DE COVID EN LES AGIÜES RESIDUALS



Durant la reunió de la Junta de Portaveus, l’alcalde ha informat sobre els resultats de les analítiques de detecció de presència de COVID-19 en les aigües residuals de la ciutat de València, que reflecteixen una estabilització general Tal com ha explicat Ribó, les dades dels últims dies del mes de juliol (a partir del dia 20) indicaven un pic preocupant que es tradueix en l’increment de contagis que s’està observant ara. «Però coneixem també les dades a data d’ahir 6 d’agost, que reflecteixen una estabilització, i fins i tot una certa baixada, de presència del coronavirus en les aigües residuals de la ciutat».



Ribó ha qualificat estos resultats com «una bona notícia», encara que ha matisat que «cal recordar que no es pot establir una correlació entre estes anàlisis i els contagis en la realitat». «Els resultats han de ser estudiats, són un indicador, no un element directe i, per això, cal anar amb precaució, encara que és cert sí que s’observa una certa relació, atés que quan les dades reflecteixen un augment de presència de virus en les aigües residuals, als deu o dotze dies es nota un increment de contagis».



Per això, i atés que les últimes anàlisis mostren un descens de rastre víric, l’alcalde ha mostrat el seu «desig i esperança que també es note en uns dies una baixada de contagis», encara que ha reconegut que hi ha altres elements que també incideixen en la lectura de les dades, com els moviments de població per les vacances perquè hi ha gent que eix de viatge o canvia el seu lloc de residència estos dies.



A preguntes dels periodistes sobre les disposicions de la Conselleria de Sanitat respecte a les competències dels municipis per a controlar els brots, l’alcalde ha explicat que atés que el Decret encara no està publicat, cal esperar per a conéixer de manera exacta l’abast de estes competències. No obstant això, ha manifestat la total disponibilitat i voluntat del Consistori a continuar treballant, en la mesura de les possibilitats i recursos, en esta direcció. Cal tindre en compte, segons les dades de la Conselleria, que la majoria dels contagis es produeixen en l’àmbit de les relacions socials.