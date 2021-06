L’Ajuntament de València presenta el projecte del futur districte innovador de Vara de Quart a l’associació veïnal de Tres Forques

Connect on Linked in

Sanjuán: “Vara de Quart albergarà un dels pols de futur més importants de la ciutat”

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha presentat esta setmana davant l’associació de veïns de Tres Forques el projecte per convertir el polígon industrial de Vara de Quart en un districte innovador, “que siga epicentre de la tecnologia i el coneixement”.

“Hem informat l’associació de veïns de Tres Forques i Vara de Quart del projecte que està impulsant Urbanisme per transformar el polígon de Vara de Quart, actualment un polígon logístic i d’indústria pesant, en un campus digital que genere noves oportunitats en esta zona del sud-oest de la ciutat que va ser durant dècades la gran oblidada dels projectes de l’Ajuntament i que ara albergarà un dels pols de futur més importants”, ha apuntat Sanjuán.

Durant la trobada, les entitats veïnals ha escoltat la proposta, que ha tingut “un gran acolliment”. “L’associació de veïns ens ha traslladat el seu total suport a esta iniciativa que transformarà una zona de la ciutat que no és, ni molt menys, una zona de segona per a este Ajuntament”, ha destacat el regidor.

Vara de Quart: districte innovador de referència

“València té clar que el seu futur econòmic passa per convertir-se en una referència de la innovació i la tecnologia i amb eixe objectiu es treballa des de VLC Tech City, una plataforma col·laborativa en la qual participen els principals agents del sistema d’innovació valencià (universitats públiques, organitzacions empresarials o col·legis professionals) per construir en consens la València del futur, una València a l’avantguarda generadora d’oportunitats”, ha remarcat l’edil.

En este sentit, Borja Sanjuán ha explicat que “començarem ja presentant esta iniciativa a projectes europeus per poder agilitar una de les solucions a una de les activitats econòmiques que ha de tindre esta ciutat i que, evidentment, passen per la innovació i la tecnologia també associada a les administracions públiques”.

L’objectiu d’este nou pla urbà i econòmic és realitzar la transició d’una àrea industrial a una altra on es combinen usos terciaris per a empreses centrades en el desenvolupament tecnològic i la innovació, junt amb sòls residencials, zones verdes i dotacions. “Un espai on facilitar la implantació de la indústria blana, d’alt valor afegit i de la indústria tecnològica relacionada amb la gestió d’informació, programari, sistemes informàtics o similars”, ha assenyalat Sanjuán. “En definitiva, una gran àrea en la qual albergar empreses i organismes tractors com les seccions tecnològiques de les diferents administracions públiques, multinacionals i empreses de base tecnològica”.

Este nou districte innovador comptarà, a més “d’amb nombroses startup, amb algun centre universitari que permeta la creació d’un entorn de generació i transferència de coneixement”. També es preveu que se situen en el barri centres de formació superior en STEM (acrònim dels termes en anglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), centres d’investigació i entorns d’open innovation que fomenten la col·laboració i la realització d’activitats d’alta intensitat innovadora.