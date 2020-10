L’Ajuntament de València preveu poder respondre favorablement a les sol·licituds d’ajudes als establiments hostalers

Connect on Linked in

Pilar Bernabé, regidora de Desenvolupament Innovador dels Dectors Econòmics, calcula que cap establiment que complisca els requisits es quedarà sense la subvenció



L’Hemicicle de l’Ajuntament ha acollit este matí el sorteig per rebre les ajudes del pla municipal de suport a l’hostaleria per la covid-19, que compta amb un pressupost de 1,6 milions d’euros i preveu una subvenció de 1.000 euros per negoci.

La regidora de l’àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha assegurat que s’han rebut 1.705 sol·licituds, per la qual cosa saben que cap establiment es quedarà sense ajuda. Han utilizat un sistema de sorteig al igual que es fa en altres ciutats com ara Alacant, Sevilla o altres ciutats d’Espanya per començar a valorar tots els expedients.

Els sol·licitants han d’estar al corrent del pagament d’impostos i no haver sigut beneficiaris del pla Re-Activa, una altra iniciativa municipal posada en marxa per fer front a la crisi econòmica generada per la pandèmia, dirigida a autònoms i xicotetes empreses de la ciutat. A més, es comprometen a mantindre el negoci obert almenys durant quatre mesos després d’haver rebut l’ajuda, que es complementa amb altres mesures, com l’exempció de la taxa de taules i cadires de les terrasses des del segon semestre d’enguany.