L’Ajuntament de València projecta en la seua façana la imatge del cartell de l’Any per a convidar la ciudadania a gaudir de les activitats commemoratives

Els regidors Emiliano García i Maite Ibáñez expliquen iniciatives organitzades per a retre homenatge al cineasta valencià

La façana principal de l’Ajuntament de València serà demà, dia en què es compleix el centenari del naixement del cineasta valencià Luís García Berlanga, la pantalla en la qual es projectarà i acostarà a la ciutadania la imatge del cartell que anuncia l’“Any Berlanga”. A més, el balcó de la casa consistorial lluirà una pancarta durant tot el cap de setmana per a visualitzar l’inici d’un programa d’activitats que inclou diferents iniciatives municipals com a visites guiades per a repassar les vivències i relacions del director amb la seua ciutat natal o un concurs en xarxes socials en el qual els participants hauran de pujar una foto amb la pancarta amb l’etiqueta #LaValenciadeBerlanga.

El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, i la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, han presentat hui estes activitats que culminaran amb la gala dels Premis Goya el febrer de 2022, i que seran comissionades, tal com ha acordat hui la Junta de Govern Local. El tret d’eixida de totes les propostes serà el vídeo mapping amb el cartell oficial de l’Any Berlanga, una identitat visual que emmarcarà totes les accions i que es projectarà demà sobre la superfície de la façana de l’Ajuntament, des de les 21.30 fins a les 00.00 hores, amb efectes de moviment mentre s’apagarà la il·luminació pública de l’entorn.

En primer lloc, el regidor de Turisme i Internacionalització ha explicat, després de recordar que Luís García Berlanga “és un dels valencians més il·lustres i dels cineastes més memorables del nostre país”, que totes les propostes municipals “van destinades a protegir i difondre la seua figura i el seu llegat, perquè ens continue inspirant i ens continue emocionant”. “Des de València, la ciutat que ho va veure nàixer com a persona i com a artista, volem ser garants de la seua manera d’interpretar i qüestionar les realitats. I el nostre objectiu és aprofitar este t any dedicat al cineasta perquè la ciutat guanye visibilitat i siga destí ineludible per a professionals nacionals i internacionals del sector cinematogràfic”, ha manifestat.

Entre les accions impulsades per la regidoria de Turisme, en col·laboració amb Visit València, i la regidoria d’Acció Cultural, destaquen les visites guiades gratuïtes de la Ruta Berlanga. Este cap de setmana es desenvoluparan gratuïtament, el dissabte a les 10.00, 16.00, 18.00 i 20.00 hores, i el diumenge a les 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00 hores. “Gràcies a la relaxació de les restriccions, els grups s’han ampliat de 19 a 25 persones, així, unes 200 persones podran gaudir d’un recorregut d’hora i mitja pels llocs que estaran per sempre connectats amb el cinema espanyol”, ha explicat l’edil, després d’indicar que després d’este cap de setmana de visites gratuïtes, el tour es reprendrà cada dissabte i tindrà un preu de 12 euros (prèvia sol·licitud en la web de Visit València).

“Per a involucrar el màxim possible a la ciutadania, també posarem en marxa en Xarxes Socials un concurs en el qual els participants hauran de pujar una foto amb la pancarta amb l’etiqueta #LaValenciadeBerlanga. Entre totes les fotos pujades se sortejaran 50 packs amb bossa de roba, tassa i boli amb la imatge de la campanya”, ha apuntat Emiliano García.

Per part seua, la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha destacat que la xarxa de biblioteques municipals se sumarà a estes celebracions, amb un cicle de conferències sobre la producció cinematogràfica del cineasta, “especialment des de l’enfocament de la manera en què va retratar a la societat de la seua època”.

També ha recordat que des de la regidoria d’Acció Cultural col·labora amb el Congrés Internacional “Mediterrani, festa i carnestoltes. Homenatge García Berlanga”, organitzat per la Càtedra d’investigació Luís García Berlanga de la Universitat CEU Cardenal Herrera, i que tindrà lloc entre el 18, 19 i 20 de novembre.

La Regidoria d’Acció Cultural ha explicat que l’Ajuntament també participa amb les activitats d’esta efemèride mitjançant la col·laboració en el patrocini de la producció del llargmetratge documental Berlanga!, un projecte de la productora valenciana La Nit Produccions que compta amb el suport de la família del cineasta, i està escrit i dirigit per Rafael Maluenda, que es va formar professionalment en els equips de Berlanga.

L’Ajuntament també ha col·laborat en la inauguració de l’exposició ‘Berlanguiano’ de la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Ferran a Madrid, dedicada a l’obra i vida del cineasta, organitzada per l’Acadèmia de Cinema, que es traslladarà a València durant el primer semestre de 2022. I va estar present en taula redona “Berlanga compleix 100 anys”. Al costat dels regidors Emiliano García i Maite Ibáñez, ha comparegut el Director Adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia del Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, qui ha ressaltat la importància de la ciutat de València en la commemoració que se celebra entorn de la figura de Berlanga i ha anunciat que la ciutat serà l’escenari d’un cicle de pel·lícules relacionades i vinculades amb “este creador d’universos únics” dins la Filmoteca d’Estiu. “És una realitat que la ciutat de València està inevitablement lligada a la seua personalitat i obres”, han coincidit García, Ibáñez i Moreno.