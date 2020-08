L’Ajuntament de Valéncia projecta un pla d’inversió en La Marina

Connect on Linked in

Pilar Bernabé atén les reivindicacions dels agents innovadors situats en La Marina de València

“L’Ajuntament posarà en marxa un pla plurianual que reculla totes les inversions, sent la zona Sud de la ciutat, una prioritat pel que fa a la urbanització”. Així ho ha anunciat hui la regidora de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, després d’atendre les reivindicacions dels agents innovadors situats en La Marina de València”.



Durant esta reunió, la regidora Pilar Bernabé, que ha estat acompanyada del director general del Consorci València 2007, Vicent Llorens, ha recordat que “València continua fent passos cap avant per a posicionar-se com un dels hubs de referència en tecnologia i innovació d’àmbit europeu”. L’edil ha recordat que la setmana passada la ciutat va rebre la notícia que havia sigut seleccionada com una de les finalistes per a ser triada com a Capital Europea de la Innovació”, i ha explicat que l’Ajuntament treballa l’esmentat “pla plurianual”.



El Director General de la Marina, Vicent Llorens ha assenyalat que “es treballa sistemàticament per a posar en marxa solucions que siguen les més satisfactòries”.



Pilar Bernabé ha assegurat que “La Marina de València despunta com un dels pols econòmics més importants de la ciutat i de la regió”. I ha remarcat que “La Marina és un punt estratègic de la ciutat en el qual conflueixen l’economia, tecnologia i innovació, fent que la ciutat adquirisca un valor afegit cada vegada major”. “En definitiva –ha ressaltat- La Marina s’ha convertit en un pol d’atracció de talent, tant nacional com internacional, i està suposant un lloc d’intercanvi de coneixement”.



Per això, ha acabat l’edil: “Volem que la franja marítima siga enclavament tecnològic de la ciutat i destacar el valor afegit que les empreses realitzen a La Marina de València i treballarem perquè les empreses puguen establir-se i desenvolupar-se en les millors condicions”.