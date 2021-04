L’Ajuntament de València promou espots per denunciar notícies falses sobre les persones migrants

Connect on Linked in

Les xarxes socials de l’Ajuntament promouran, a partir de demà 28 d’abril, 10 espots per fomentar entre la ciutadania una mirada crítica davant les notícies falses sobre la migració. Estos vídeos, realitzats per alumnat del cicle formatiu d’audiovisuals del Centre Educatiu Juan Comenius que ha participat en el programa municipal “Divercinema”, s’emmarquen en la política de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració “de fomentar actituds tolerants des de tots els àmbits de la societat i, especialment, des de l’àmbit educatiu”.

Així ho ha explicat hui la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, durant la presentació, a l’auditori de La Mutant, d’estos vídeos així com els cartells, amb el codi QR per descarregar-los, a l’accés de tothom al mobiliari urbà (mupis) de la ciutat. “Es tracta d’uns curtmetratges, agrupats amb el hashtag #MentidaImmigració, que parlen de les Fake News o Desinformació cap a la població immigrant de la ciutat de València”.

Maite Ibáñez ha recordat que Divercinema “és una activitat que té com a finalitat l’educació en valors universals de convivència i la prevenció del racisme i la xenofòbia, i que utilitza el llenguatge cinematogràfic com recurs didàctic”.

En esta edició “amb els espots hem volgut contextualitzar esta realitat per posar en alerta la ciutadania, especialment a la població jove, ajudar a comprendre l’entramat de les Fake News, reflexionar sobre la gravetat d’este fenomen, contribuir a l’autovigilància davant la divulgació viral de les notícies falses i oferir els canals de denúncia o verificació de notícies”, ha explicat l’edil.

Al taller han participat 96 alumnes i alumnes, 15 professors i professores i Stéphane M. Grueso, periodista especialista en desinformació per a joves i col·laborador de la plataforma maldita.es. El resultat final, després de 7 dies de treball per part de l’alumnat i el professorat ha sigut 10 píldores audiovisuals per promoure el coneixement, la sensibilització i l’acció sobre les Fake News i els rumors cap a la població migrant.

La regidora ha convidat per fer un recorregut pel mupis per vore el vídeos també presents en les xarxes de l’esmentada plataforma (maldita.es), “per fomentar actituds tolerants des de tots els àmbits de la societat i, especialment, des de l’àmbit educatiu”. A més, és “molt interessant fer-ho amb estudiants en formació en un sector tan rellevant com és l’audiovisual, ja que el llenguatge cinematogràfic és una eina molt potent i eficaç per visibilitzar certes situacions i convidar a la reflexió”, ha afegit.