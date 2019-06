L’Ajuntament de València prorroga un any la concessió del Bus Turístic per garantir el servici mentre ultima el pròxim projecte

Connect on Linked in

Grezzi ha destacat la gestió de 48 milions d’euros des del servici municipal.



El regidor de Mobilitat Sostenible en funcions de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha anunciat la pròrroga d’un any de la concessió vigent del bus turístic –que finalitza el pròxim dia 11- mentre s’enllestix el següent projecte per a este servici per a totes i tots els turistes que arriben a València.



“Garantim d’esta manera el servici per a tota la gent que ens visita perquè mentre s’ultima el pròxim projecte per al servici del bus turístic no volem que les i els turistes que ens visiten es queden sense este servici”, ha explicat Grezzi.



El regidor ha explicat que hi ha hagut la voluntat però no l’agilitat administrativa necessària per haver pogut avançar el següent projecte per al bus turístic. De fet, ha recordat que en els darrers quatre anys “amb el mateix personal que hi havia en l’anterior mandat, hem gestionat 48 milions d’euros, més del triple dels 15 milions que amb els mateixos recursos s’havien gestionat prèviament”, motiu pel qual ha agraït “l’esforç de tot el personal municipal”.



D’altra banda, Grezzi ha recordat que a diferència del que ocorria abans, “ara per oferir este servici l’empresa concessionària sí ha de pagar una taxa per ocupació del domini públic”.