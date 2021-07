L’Ajuntament de València reprén les obres de l’antiga Casa dels Bous del Cabanyal, futur espai cultural del Museu de Mar

Connect on Linked in

El vicealcalde explica que la Junta de Govern impulsa esta intervenció inclosa en un projecte que, amb 1,6 milions d’euros, dinamitzarà el barri

La Junta de Govern Local ha aprovat hui una moció de la regidoria de Patrimoni Històric i Artístic per tal de continuar amb l’execució de les obres de rehabilitació de l’antiga Casa dels Bous del Cabanyal i d’una parcel·la annexa coneguda com “Els tenyidors”, que formaran part del futur Museu de la Mar de València amb un pressupost d’1.600.000 euros. Estos treballs que, adjudicats per la Junta de Govern Local de 17 de març de 2021, havien sigut paralitzats, ara es reprenen després d’una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de València.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat hui de l’impuls de l’activació d’estes obres “que faran valdre este immoble històric i contribuiràn a la dinamització del barri amb un contenidor cultural dedicat per complet a la relació de la ciutat amb la mar”. A més d’este acord, la Junta de Govern ha aprovat, entre altres assumptes, l’impuls de la rehabilitació i posada en valor del conjunt monumental del Pati de les Sitges de Burjassot, i l’apertura del procediment per a la contractació de les obres de carril bici en el districte de Campanar, i dels treballs per a la “Connexió ciclista al carrer Sant Vicent Màrtir (Marvá-plaça Espanya)” així com la “Connexió ciclista i millora d’accessibilitat, mobilitat per als vianants i seguretat viària d’avinguda del Cid entre Tres Creus i plaça Espanya”.

Pel que fa a les obres de la Casa dels Bous el vicealcalde ha recordat que es reprenen després de la Sentència dictada relativa a les concessions atorgades en favor de la societat El progrés del Pescador per a construir diversos edificis per a la instal·lació d’una Llotja i la conservació de la pesca, arts i alberg de bous per a encallar les embarcacions.

“Presentat el recurs d’apel·lació per part l’Assessoria Jurídica Municipal i emesos les notes i l’informe pertinent per part del servici de Patrimoni Històric i Artístic, tornaran els treballs per tal d’habilitar l’interior de l’esmentada Casa dels Bous per a un nou ús com a espai sociocultural, amb espais expositius, culturals i representatius del Museu de la Mar”, ha aclarit el vicealcalde, qui també ha explicat que “està prevista l’adequació de la resta de la parcel·la de tenyidors per a jardí”.

“Tot el conjunt es destinarà a equipament per a ser seu del Museu de la Mar. Inclourà espais expositius, culturals i representatius, realitzant una activitat social i cultural diversificada, segons

el projecte que forma part de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI)”, ha conclòs Campillo.

Les Sitges

Dins dels assumptes culturals aprovats a la Junta de Govern, Sergi Campillo també ha donat compte de l’acord de protocol que, amb una durada de quatre anys, signaran entre el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, l’Ajuntament de València i l’Ajuntament de Burjassot “per la realització de treballs de rehabilitació i valorada del conjunt monumental denominat Pati de les Sitges situat a l’avinguda Màrtirs de la Llibertat, de Burjassot.

El vicealcalde ha explicat que este conjunt monumental (declarat el 1982 Monument Històric Artístic Nacional i considerat Bé d’Interés Cultural) és propietat de l’Ajuntament de València i des del 7 de febrer de 1975 està cedit a l’Ajuntament de Burjassot, que s’encarrega de la seua conservació, neteja i ornament.

“El deteriorament que ha patit este conjunt monumental als darrers anys fa necessari realitzar treballs de rehabilitació i posada en valor d’este. I amb este conveni, l’Ajuntament de València manifesta la seua voluntat de posar a disposició l’immoble per a l’execució de les obres. L’Ajuntament de Burjassot, facilitarà al Ministeri tota la informació necessària, inclosos plànols, fotografies i documentació urbanística. També es farà càrrec de tots els tràmits administratius de caràcter municipal, facilitant les gestions en totes les fases de l’actuació. I el Ministeri s’encarregarà de celebrar un concurs de projectes amb intervenció de jurat a partir del qual s’adjudique el projecte d’execució i la direcció facultativa de les obres, a més d’executar i finançar les obres, sempre que la situació pressupostària ho permeta.

La Junta de Govern també ha aprovat la programació de la campanya ‘Cultura als barris’ per acostar la cultura a 24 barris de la ciutat es desenvoluparà entre el 24 de setembre al 28 de novembre, i la de ‘Cultura als pobles’ del 5 al 28 de novembre. “Amb esta iniciativa es tracta de cobrir les necessitats culturals de tota la població en igualtat de condicions, apropant iniciatives i fomentant diferents disciplines artístiques en espais pròxims al veïnat que eviten desplaçaments de la població a altres llocs”.

D’altra banda, l’executiu ha donat el vistiplau a la tercera convocatòria anual d’ajudes a les associacions de comerciants de València promoguda per la regidoria de comerç per a la realització d’actuacions de promoció comercial i foment de l’associacionisme a la ciutat.

“L’objectiu d’esta convocatòria, que compta amb un pressupost de 50.000 euros, és continuar fent costat i promovent el comerç de barri a València. Fomentar aquelles actuacions dirigides a la dinamització del comerç local, així com l’impuls a la realització d’accions promocionals dirigides al xicotet comerç que milloren la seua competitivitat i donen visibilitat al comerç de barri”.

Cada associació de comerciants podrà accedir a un maxim de 10.000 euros i serà d’acord amb les activitats de promoció comercial de les associacions realitzades durant l’any 2021, concretament fins al 15 d’octubre.