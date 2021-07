L’Ajuntament de València reprén les obres de l’antiga Casa dels Bous del Cabanyal

Print This Post

Futur espai cultural amb espais expositius, culturals i representatius del Museu de la Mar

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat una moció de la regidoria de Patrimoni Històric i Artístic per tal de continuar amb l’execució de les obres de rehabilitació de l’antiga Casa dels Bous del Cabanyal i d’una parcel·la annexa coneguda com “Els tenyidors”, que formaran part del futur Museu de la Mar de València amb un pressupost d’1.600.000 euros.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat de l’impuls de l’activació d’estes obres que faran valdre el immoble històric i contribuiràn a la dinamització del barri amb un contenidor cultural dedicat per complet a la relació de la ciutat amb la mar.

STornaran els treballs per tal d’habilitar l’interior de l’esmentada Casa dels Bous per a un nou ús com a espai sociocultural, amb espais expositius, culturals i representatius del Museu de la Mar.

Dins dels assumptes culturals aprovats a la Junta de Govern, Sergi Campillo també ha donat compte de l’acord de protocol que, amb una durada de quatre anys, signaran entre el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, l’Ajuntament de València i l’Ajuntament de Burjassot per la realització de treballs de rehabilitació i valorada del conjunt monumental denominat Pati de les Sitges situat a l’avinguda Màrtirs de la Llibertat, de Burjassot.