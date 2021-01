L’Ajuntament de València suspén activitats no essencials i mercats extraordinaris i tanca instal·lacions per contribuir a frenar l’expansió de la Pandèmia

Connect on Linked in

L’alcalde posa a disposició de la Generalitat els espais municipals per quan comence el procés de vacunació general

L’Ajuntament suspendrà les activitats que generen concentracions de persones en les seues instal·lacions “amb l’objectiu de convertir estes dependències en espais de màxima seguretat per la ciutadania i pel personal municipal”. Ho ha decidit hui el Centre de Coordinació Operativa Municipal, CECOPAL, òrgan constituït per gestionar l’alerta sanitària a la ciutat de València. Ho ha avançat l’alcalde de València, Joan Ribó, després de presidir la reunió telemàtica d’este òrgan. També hui Ribó ha participat en la Mesa Institucional per la Reconstrucció de la Comunitat Valenciana –Covid-19 per concretar els detalls del nou Pla Resistir acordat per la Generalitat, ajuntaments i diputacions provincials. El primer edil ha celebrat “l’acord arribat per a posar en marxa estes ajudes destinades a donar suport als sectors més afectats per la pandèmia, que l’Ajuntament de València cofinançarà i tramitarà el més ràpid possible”.



En concloure la reunió de CECOPAL, l’alcalde de València ha explicat que per tal de contribuir a frenar l’expansió de la pandèmia i adaptar les noves restriccions decretades per la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament ha acordat, entre altes mesures, la suspensió de mercats extraordinaris i el rastre, així com altres activitats no essencials organitzades i autoritzades pel consistori com ara les carreres ciclistes previstes. A més, s’ha decidit el canvi dels torns de la Policia per minimitzar el risc de contagi i l’impuls el teletreball entre la plantilla municipal.



L’alcalde de València, Joan Ribó, que ha posat a disposició de la Generalitat els espais municipals per quan comence el procés de vacunació general, ha informat de l’anul·lació de les activitats d’oci i formació (a excepció d’aquelles que es puguen desenvolupar en línia) dels Centres de Joventut, que només romandran oberts per atendre la ciutadania. “També reduïm l’activitat a les Biblioteques i les alcaldies de poble estaran operatives per a qüestions administratives i amb cita prèvia”, ha afegit la primera autoritat municipal.



En la trobada de CECOPAL, presidida per l’alcalde, també han intervingut el regidor de Protecció Ciutadana i director d’este centre, Aarón Cano, i altres membres de l’equip de govern municipal. Entre els acords per adaptar els servicis municipals a les directrius aprovades per la Generalitat també destaquen la suspensió de classes en la Universitat Popular o el tancament de tots els equipaments esportius.



Pel que fa als museus i monuments de les regidories de Patrimoni i Recursos Culturals i de Cultura Festiva tancaran els dilluns fins a nova ordre com a mesura de precaució. Esta decisió s’ha pres per minimitzar el risc de contagi entre el personal d’atenció al públic, ja que en esta jornada -per raons organitzatives- era necessari modificar el lloc de treball habitual d’alguns treballadors i s’havia de trencar els grups bambolla que s’havien creat entre el personal dels museus. La mesura es revisarà periòdicament i quan canvie la situació sanitària s’estudiarà tornar a obrir els centres els dilluns.



MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER AJUDAR ALS SECTORS AFECTATS



D’altra banda, l’alcalde, en al·lusió al Pla Resistir, ha explicat que “els Ajuntaments han de buscar recursos per aportar el percentatge que hem d’abonar d’estes ajudes (un 20%)”. “I a més hem de donar-nos molta presa per fer-les arribar com més prompte millor”, ha assegurat Joan Ribó en afirmar que “el Consistori treballarà en eixa direcció”, i ressaltar “la importància de què totes les institucions treballen conjuntament i deixem a banda les diferències partidistes”.



En este sentit, la vicealcaldessa Sandra Gómez, ha avançat que per a cobrir estes despeses el Govern municipal preveu aprovar en el pròxim Ple una modificació de crèdit que ha quantificat en set milions d’euros. “La modificació de crèdit es durà a terme quan es publique el decret de la Generalitat relatiu a estes ajudes. L’objectiu és “ser un dels primers ajuntaments que canalitza este pla de rescat”, ha indicat.