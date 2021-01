Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Isabel Lozano explica “la necessitat d’adaptar tot l’operatiu a les mesures de seguretat sanitària a què obliga la pandèmia”

L’Ajuntament de València té en marxa l’operació fred d’enguany des del passat 1 de desembre, “i s’allargarà fins a març”, segons ha anunciat hui la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, en el marc de les gèlides temperatures que estan previstes per a les pròximes nits.

“La pròxima matinada la ciutat de València pot registrar temperatures mínimes sota zero, unes xifres poc habituals a la nostra ciutat, per això hem de tindre especial atenció i cura de les persones sense sostre, i és important activar tots els protocols que té a l’abast l’Ajuntament de València per a estes persones; enguany a més amb la necessitat d’adaptar tot l’operatiu a les mesures de seguretat sanitària a què obliga la pandèmia del coronavirus”, ha explicat la regidora Lozano.

Així, l’Ajuntament ha posat en marxa des del passat 1 de desembre el centre municipal d’emergències climàtiques que s’obri en situacions de crisi per acollir les persones sense llar. Està al carrer Santa Creu de Tenerife, compta amb 41 llits. “És un espai digne per a les persones, que enguany incorpora el seguiment de tots els protocols sanitaris per intentar frenar l’avanç de la covid-19”, ha dit Lozano.

A més, l’Ajuntament ha posat en servici un nou recurs d’atenció social específicament destinat a atendre les necessitats de les persones sense sostre de la ciutat, en el marc de la pandèmia de la covid-19. Es tracta del nou alberg Ciutat Vella, que ha obert les seues portes el passat dia 23 de novembre, amb 40 places que, segons les necessitats, es podrien ampliar fins a les 90.

“En este cas, parlem d’un nou centre d’allotjament de caràcter sociosanitari per a l’atenció de persones en situació de carrer a la ciutat de València, amb l’objectiu d’atendre i allotjar a la població sense sostre en el context de la pandèmia i emergència social i sanitària provocada per la covid-19”, ha explicat la regidora.

Precisament, les exigències sanitàries per a la prevenció de la infecció per coronavirus han ocasionat que molts dels albergs que acullen a persones sense sostre a la ciutat hagen hagut de reduir part del seu aforament, ha subratllat la regidora. A més, cal tindre en compte que, a l’hora d’accedir a l’allotjament, les persones usuàries han d’esperar resultats de les proves PCR, per la qual cosa “este nou recurs ve a donar resposta a eixes necessitats”, ha indicat.

El total de places d’allotjament a la ciutat és ara, amb l’operació fred activa, de 324. Hi ha 192 en albergs, 40 en el nou alberg Ciutat Vella. 66 en vivendes i 41 en el Centre d’Emergències Climàtiques.

“En definitiva, hi ha dos opcions per a les persones sense sostre: recurs d’allotjament en alberg (pensió completa) o només de pernocta (mitja pensió) com és el cas del Centre d’Emergències Climàtiques i les seues places d’emergència climàtica”, ha detallat la regidora.

Per últim, “cal destacar que moltes de les persones sense sostre són reticents a acudir als centres habilitats per pernoctar protegint-se del fred. Per això, la regidoria de Servicis Socials intensifica estos dies la labor del Servici Municipal d’Emergències Socials i el contacte fluid i continu amb els agents de la Policia Local de València. Així mateix, es recorda que, si qualsevol ciutadà detecta una persona sense sostre que puga necessitar allotjament, ha de telefonar a la Policia Local de València en el número 092”, ha conclòs Isabel Lozano.