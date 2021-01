L’Ajuntament de València té previst reservar un espai en la planta baixa del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, per a la recepció de pelegrinatge

Print This Post

L’alcalde assenyala que s’atén així una petició de l’Associació València Cultural–Via Augusta y Camino de Sant Vicent Màrtir

L’alcalde, Joan Ribó, ha anunciat que, una volta finalitzades les excavacions arqueològiques en el monestir de Sant Vicent de la Roqueta, l’Ajuntament té previst reservar un espai en la planta baixa per a la recepció de pelegrinatge, multiusos i lloc també d’interpretació de la història de l’edifici, on s’inclouran les troballes arqueològiques. El primer edil ha assenyalat que s’atén així una petició de l’Associació València Cultural–Via Augusta y Camino de Sant Vicent Màrtir. El consistori estudia en estos moments quin ús es donarà a la primera i segona plantes i en breu començarà les obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent, en la part capdavantera de l’edifici, per millorar l’accessibilitat.



Segons ha explicat Joan Ribó, “una vegada acabades les excavacions arqueològiques en el monestir de la Roqueta, passem a analitzar l’ús que es farà d’este edifici ja estabilitzat a nivell arquitectònic”. Així, en la planta baixa s’ha acordat reservar un espai suficient per a la recepció del pelegrinatge, multiusos i lloc també per a la interpretació de la història del mateix edifici, on s’inclouran les troballes arqueològiques, atenent així una petició de l’entitat vicentina.



Pel que fa a les plantes primera i segona, “en este moment els servicis tècnics estan fent l’encaix del programa i en breu podrem compartir-ho amb la ciutadania i avançar l’abans possible en l’execució de les obres d’adequació i instal·lacions”. “En tot cas”, ha remarcat l’alcalde, “serà un espai obert i dinàmic. Sens dubte, un referent del nostre passat, present i futur”.



El primer edil també ha avançar que en breu començaran les obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent, just en la part capdavantera de l’edifici, per tal de “millorar la seua accessibilitat i benrebuda de qui l’habite o visite”.