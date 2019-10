L’Ajuntament de València té un objectiu clar amb les habitatges

Connect on Linked in

Reformes bàsiques de habitatges buides a canvi de posar-les en el mercat de lloguer a preus justos.

Diferents tècnics de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de València han estat analitzant el cas d’èxit a Saragossa per estudiar en profunditat el programa “Alegra tu vivienda” i traslladar algunes de les seues línies triomfadores al cap i casal.

En el cas de la capital d’Aragó, més de 500 famílies accediren de 2016 a 2019 a un lloguer just gràcies al programa “Alegra tu vivienda”, i es van obrir un total de 731 expedients.

Des de l’Ajuntament de València es té un objectiu clar i ben remarcat: “posar vivenda privada, que actualment està buida, en el mercat de lloguer a un preu just tant per al propietari com per al llogater. Per això volem llançar un programa municipal que done una sèrie d’avantatges i beneficis als propietaris”, ha dit la regidora Lozano.

Segons ha detallat la regidora, València està estudiant els models de ciutats com Porto, Saragossa o Mataró per a poder avaluar quines característiques són més interessants per a València i llançar, d’ací a poc temps, un programa semblant al que ja estan duent a terme aquestes ciutats.

Finançament de reformes i reparacions en l’habitatge, despeses de comunitat a càrrec de la regidoria d’Habitatge i compensació del 50% en el pagament de l’Impost de Béns Immobles són alguns dels punts clau que estan damunt de la taula.

“Es tracta d’una aposta valenta i decidida del consistori per millorar el mercat de lloguer actual a la ciutat de València, en la que l’Ajuntament es converteix en un facilitador de la dinamització econòmica local i mediador entre les dos parts ¡que ixen beneficiades de manera clara”.