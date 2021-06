L’Ajuntament de València trau a licitació la redacció del projecte de rehabilitació del col·legi públic Sant Josep de Calassanç

Connect on Linked in

Luisa Notario ha detallat que la rehabilitació s’emmarca dins del Pla Edificant i tindrà un pressupost de més de tres milions d’euros

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat este dimecres que es trau a licitació la contractació dels servicis per a la redacció del projecte i direcció d’obres de rehabilitació del CEIP Sant Josep de Calassanç, ubicat al carrer Bello, número 22, als Poblats Marítims. L’actuació que es licita és un contracte de servicis a un equip multidisciplinari, que inclourà també la coordinació de seguretat i salut.

A partir de la formalització del contracte s’estima que l’execució conclourà en un termini de quatre mesos, mentre que per a la següent fase, la de l’execució de les obres l’estimació orientativa és d’uns dotze mesos. Una vegada concloses totes les intervencions, esta zona de València comptarà amb un nou centre educatiu que desenvoluparà un programa amb una aula de Primer Cicle d’Infantil, 2 anys, tres aules d’Infantil, 6 aules de Primària i un menjador amb un aforament per a 180 comensals en dos torns.

Notario ha detallat que “este col·legi públic del barri del Grau té més de 75 anys i durant tots els mandats del Partit Popular va estar totalment abandonat”. “Fruit d’eixa desídia i inacció –ha afegit- va caure fa uns anys el cel ras de l’AMPA i en aquell moment, tot i que ja estava inclòs en el Pla Edificant, el personal tècnic municipal, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, va realitzar un peritatge estructural de l’edifici i es va procedir a una intervenció de consolidació al forjat per, sobretot, garantir la seguretat”. A més, ha assegurat que amb la intervenció que ara comença amb la primera fase de licitació, “ara serà també este govern qui realitzarà la rehabilitació integral de l’edifici per proporcionar a l’alumnat d’este barri un col·legi digne com mereixen”.

L’objectiu de la intervenció de rehabilitació és en primera instància l’adequació de l’edificació existent, on s’allotjarà tot el programa de Primària, Administració i el menjador. Es tracta d’un edifici que ocupa una posició perimetral en la parcel·la en què s’actua. La resta d’edificació es demolirà per a donar pas a dos de noves: una edificació en el sud de la parcel·la on se situa el gimnàs i una altra a l’est, on se situa el programa d’Educació Infantil.

L’edifici de Primària seguirà un esquema de circulacions perimetrals i un programa docent que bolca al pati interior de la parcel·la. Es dotarà d’un nou nucli de comunicació vertical per a complir recorreguts d’evacuació, mentre que els accessos es faran a les cantonades de l’edifici. Per la seua part, en planta baixa hi haurà el taller polivalent, l’Administració (Secretaria, despatxos, consergeria, sala de professorat, etc.), el menjador, la cuina i lavabos. En planta primera se situarà l’aulari, la sala de l’AMPA+AA, la sala d’equips docents, l’aula d’Educació Especial, les aules de xicotet grup, l’aula d’informàtica, la biblioteca i els lavabos. L’edifici d’Infantil seguirà un esquema de dos bandes, una amb els lavabos, magatzems i patis, i una altra, amb l’aulari i la sala d’usos múltiples. L’aulari comptarà amb aula exterior per on es produïx la circulació protegida per un porxo. Tot el programa d’Infantil se situa en planta baixa, amb tres unitats d’Infantil de 3 a 6 anys i d’una unitat de Primer i Segon Cicle. Pel que fa a l’accés de l’alumnat infantil es realitzarà des de l’avinguda de França amb el carrer Bello. S’accedirà a les aules a través del pati d’Infantil, que estarà delimitat i separat de la resta d’espais exteriors de Primària. L’accés principal de l’alumnat de Primària es realitzarà pel carrer Bello. En total la superfície d’actuació contempla 4.562,85 metres quadrats de parcel·la i 2.838,39 metres quadrats de superfície construïda.

Pel que fa al pressupost del contracte de servicis que es trau a licitació arribarà amb IVA als 197.563,03 euros, mentre que el pressupost del contracte d’obres que es licitarà en una altra fase aplegarà als 2.940.360,03 euros.