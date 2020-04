L’Ajuntament del Perelló subvenciona les despeses derivades de la instal·lació de mesures preventives en negocis amb atenció al públic

Connect on Linked in

L’Ajuntament del Perelló subvencionarà amb fins a 200 euros a tots aquells comerços i negocis que desenvolupen la seua activitat econòmica en la població i hagen d’instal·lar mesures preventives de seguretat en oferir atenció al públic. “Una vegada més, des del govern local estem posant en marxa mesures que ajuden a pal·liar els danys ocasionats en els negocis locals com a conseqüència de la greu crisi sanitària que patim. Pretenem alleujar així les despeses que provocarà l’adopció de les mesures preventives, determinades per les autoritats sanitàries, en els locals d’hostaleria, xicotet comerç i altres activitats amb atenció presencial al públic a l’hora de tornar a obrir les seues portes. Al mateix temps, volem transmetre confiança als clients amb estes mesures de seguretat per a evitar els contagis”, ha explicat l’alcalde del Perelló, Juan Botella.

Estes ajudes, les bases de les quals es publicaran durant el mes de maig, serviran per a finançar les despeses d’elements com ara mampares separadores, màquines generadores d’ozó per a desinfecció, etc. “Amb estes ajudes alleujarem la despesa que suposa l’adequació dels locals i promourem la seguretat en la salut dels nostres veïns i visitants. Al mateix temps, volem recomanar que esta adquisició de material es realitze en empreses del Perelló que oferisquen estos serveis, aconseguint d’eixa manera reactivar doblement l’economia local”, ha assenyalat Juan Botella.

Per a la primera autoritat municipal suposa una absoluta prioritat reactivar en estos moments el comerç local, que està patint molt per ser un dels majors perjudicats en esta crisi. Per això, esta mesura se suma a altres com l’exempció de les taxes d’ocupació de la via pública