L’Ajuntament deValència supervisa amb el veïnat de Patraix la renovació de l’enllumenat públic del barri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Luisa Notario ha explicat els detalls sobre l’execució de la tercera fase al veïnat de Patraix, amb qui ha supervisat la conclusió dels treballs ja fets

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, s’ha reunit amb representants de l’AV de Patraix per a supervisar, in situ, la conclusió dels treballs corresponents a la segona fase del pla de renovació de l’enllumenat públic al barri. A més, la regidora els ha detallat els treballs que s’inclouran en la tercera fase d’eixe pla de millora de l’enllumenat públic que convertiran Patraix en un barri amb enllumenat 100% eficient.

La intervenció ja conclosa ha permés renovar la il·luminació dels carrers del Pintor Pascual Capuz, l’Humanista Mariner, el Músic Barbieri, Salabert, Churat i Saurí, Franco Tormo, Metge José Pérez Fuster i un tram de Manuel Simó. S’han substituït 59 bàculs de carretera per 56 columnes de polièster reforçat amb fibra de vidre de 5 metres d’altura, amb lluminària Albufera de LED (IRC 80/TCC 2.700ºK). A més, s’han substituït 24 columnes del model Taronger amb fanal Ferran VII de LED (IRC80/TCC 2.700ºK) i 10 llums de vapor de sodi s’han canviat per altres 10 elements retrofit de LED (d’IRC 80 i TCC 2.700ºK).

La regidora ha afirmat que “continuem avançant en la transformació de la ciutat de València cap a un model més saludable, sostenible i respectuós amb el medi ambient, optimitzant els recursos públics i augmentant el benestar dels veïns i veïnes. València ha passat de ser la capital europea de la contaminació lumínica a ser reconeguda com a ciutat exemplar per les seues inversions en enllumenat públic”.

Totes estes noves lluminàries inclouen la telegestió individual per lluminària punt a punt, el que permet un control molt major de cadascuna d’elles, amb el benefici que això suposa també pel que fa a la resolució d’incidències. Este sistema també es va incorporar en l’enllumenat renovat en 2019 fruit de la primera fase de treballs al barri, centrat als carrers del Pintor Pascual Capuz, Venerable Anyés, Salabert, Impressor Monfort i Alcúdia de Carlet. En ells es van substituir també bàculs de carretera per fanals ornamentals amb columnes model Avinguda i fanals Ferran VII de LED (IRC 80 / TCC 2.700ºK).

El pressupost de la segona i la primera fase ha sigut respectivament, de 126.421,63 i de 62.059,99 euros, IVA inclòs

Tercera fase

Esta fase és fruit de la votació ciutadana als pressupostos participatius DecidimVLC 20/21 a proposta de la pròpia associació i ara s’estan ultimant els plecs per iniciar el procés de licitació previ a l’execució.

Notario ha aprofitat la trobada amb les i els representants veïnals per traslladar-los alguns detalls dels treballs previstos en la tercera fase de renovació l’enllumenat públic del barri, que inclou intervencions als carrers de Franco Tormo, Manuel Simó, l’Escultor Vicente Rodilla, el Beat Nicolás Factor, l’Assagador de les Monges, Salabert i la plaça d’Enric Granados.

Les tipologies dels materials a instal·lar estaran en línia amb els ja instal·lats en el barri i també es telegestionaran punt a punt. A més, es renovarà el contingut d’alguns centres de comandament per complet, incloent el controlador-concentrador de nodes per a telegestió punt a punt.

“Per a este govern és fonamental conèixer de primera ma quines son les necessitats dels veïns i veïnes de Valencia i per eixa raó treballem conjuntament amb les associacions de veïns per tal de consensuar les intervencions i incorporar totes aquelles aportacions que ells ens fan”, ha detallat Notario, qui ha afegit que “acabem de renovar l’enllumenat de Patraix per altres tecnologies més eficients convertint-lo en un barri 100% eficient, que ens permet controlar l’emissió de llum cap als llocs adequats, a més de tindre una instal·lació més eficient en adequar els nivells lluminosos a la reglamentació vigent, optimitzar els consums d’energia i disposar d’una instal·lació més respectuosa amb el medi ambient “

El pressupost de licitació ascendirà a 124.693,33 euros, IVA inclòs.