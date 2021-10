L’Ajuntament entrega a Creu Roja i Protecció Civil de Sueca els reconeixements atorgats pel Departament de Salut de la Ribera pel seu treball en la vacunació massiva

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca ha entregat als col·lectius de Creu Roja i Protecció Civil del municipi, les plaques commemoratives que els van ser concedides pel Departament de Salut de la Ribera en l’acte homenatge que se’ls va tributar, el passat dia 13, a totes les entitats de voluntariat i associacions que han col·laborat en la vacunació massiva contra el coronavirus

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va acudir com a convidat a l’homenatge i va recollir les plaques corresponents en nom d’estos dos col·lectius, la labor dels quals, junt a la de moltes altres persones i institucions, ha resultat providencial per a la consecució de l’èxit en la campanya de vacunació massiva a la nostra ciutat. Ara, la màxima autoritat municipal, en nom de tota la corporació, ha procedit a entregar als representants de Creu Roja i Protecció Civil estos reconeixements en un acte celebrat en el despatx d’alcaldia. “Hui hem realitzat un lliurament demorat dels reconeixements a estos dos col·lectius que han estat en primera línia lluitant contra la covid de manera voluntària ajudant a la nostra ciutadania. Per això, és un dia de gran satisfacció pel lliurament d’estes plaques, en este cas de part del Departament de Salut de la Ribera, a col·lectius del municipi per eixa ajuda prestada de manera altruista, no sols front de la covid, sinó en qualsevol situació que se’ls necessite”, ha manifestat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

El coordinador de Creu Roja a Sueca, Josep Díaz, es mostrava emocionat en rebre esta distinció, i agraït a la corporació municipal, pel local que fa uns mesos inaugurava el col·lectiu a la ciutat, “una seu que ofereix moltes prestacions i ens facilita molt el nostre treball”, i als voluntaris “han sigut quatre mesos molt durs i intensos, i vull agrair-los la tasca que han realitzat els meus companys desinteressadament i altruistament. Des de l’inici de la pandèmia, hem treballat, junt a servei socials, en el lliurament d’aliments a persones malaltes de covid, i visitant a persones majors i dependents per a cobrir les seues necessitats, entre altres funcions. Portem un any llarg treballant sense descans. És molt important visibilitzar que Sueca compta ja amb un organisme com Creu Roja que, entre altres funcions, a més de la covid, treballa pel medi ambient, serveis socials, ajudes, estrangeria, assessorament jurídic i fiscal, platges… Em sent molt orgullós dels meus companys i companyes”. Per la seua part, el coordinador de Protecció Civil de Sueca, Iván Alcaide, mostrava també la seua satisfacció pel reconeixement, “perquè hem fet un treball molt intens en els últims mesos d’informació i altres labors, juntament amb els companys voluntaris, en qualsevol situació d’emergència que es produïsca, de manera altruista. Volem agrair també a l’Ajuntament per la seua col·laboració total amb nosaltres en tot allò que poden”.