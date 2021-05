L’Ajuntament fa efectiu el pagament de 71 ajudes del Pla Resistir en la seua primera fase amb valor de 164.811’22 euros

Print This Post

Autònoms i micro empreses han rebut fins a 2.000 euros per cada persona contractada. Dels 414.726 euros que li corresponen a la localitat, l’Ajuntament n’ha aportat més de 60.000 euros

L’Ajuntament de Picassent ha finalitzat la primera fase del pagament de les ajudes Parèntesi, emmarcades dins el Pla Resistir de la Generalitat Valenciana i que han anat dirigides als sectors més afectats per les restriccions sanitàries imposades degut a la crisi de la Covid19.

A hores d’ara, i segons les dades del departament de Tresoreria, s’han pagat un total de 71 ajudes entre autònoms i micro empreses que sumen un total de 164.811’22 €.

En breu, l’Ajuntament publicarà unes noves bases per a posar en marxa la segona fase d’estes ajudes que tindran un remanent de vora 250.000 euros. En elles, s’inclouran també a sectors que no s’havien contemplat en un inici però que també s’han vist afectats per la crisis del coronavirus.