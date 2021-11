L’Ajuntament fa una crida perquè la ciutadania repare en tot allò que pot induir a la violència masclista

L’Ajuntament de València commemora un any més el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, com una activitat que complementa les actuacions municipals que es realitzen al llarg de l’any per a previndre i sensibilitzar a la població sobre la violència de gènere i masclista”. La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBi, Lucia Beamud ha presentat hui el conjunt d’iniciatives impulsades per celebrar este dia amb la ciutadania. La campanya tindrà presència en tota València, sota el lema “La Violència Masclista: Veure-la per a Vencer-la”, “perquè el primer pas per a acabar amb la violència masclista és, justament, identificar-la”.

“IgualMent-Fest és el festival que se celebra a la ciutat de València des de l’any 2016, en la plaça de l’Ajuntament (excepte l’any 2020), i té per finalitat celebrar la igualtat de gènere des d’una perspectiva positiva.

Una campanya de sensibilització, dissenyada amb l’objectiu de reparar en totes les qüestions que no es veuen però poden induir a una violència masclista