L’Ajuntament homenatja la Societat Artístico Musical Picassent pel seu centenari

L’acte tingué lloc a la seu social de la SAM, al carrer Nou, on centenars de veïns i veïnes s’acostaren per donar inici a les Festes Majors d’enguany



Les Festes Majors de Picassent sempre són motiu d’unió i celebració entre els picassentins i les picassentines. I enguany, les Festes han comptat amb un acte d’homenatge cap a la Societat Artístico Musical Picassent que enguany celebra el seu centenari. I és que la SAM és una associació molt arrelada al municipi que ha anat evolucionant d’acord amb els temps i ha participat activament dels canvis que s’han portat a terme al municipi.



Per este motiu, l’Ajuntament, durant l’acte inaugural de les Festes celebrat divendres per la vesprada, precisament a la seu social d’esta entitat centenària ubicada al carrer Nou, va voler felicitar públicament i homenatjar la Societat Artístico Musical pel seu centenari. L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia i el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, foren els encarregats de fer entrega d’una placa commemorativa al president de la Societat, Francesc Morató, qui va recollir este distintiu molt emocionat.



La primera edil, al seu discurs, va manifestar que, «El Musical ha sigut i és bressol d’excel·lents músics. En un dia com hui, no tinc més que paraules d’agraïment i felicitació per a este col·lectiu que deixa una petjada molt important en la història del nostre poble».

Finalitzat este moment, es va procedir a la inauguració de l’exposició «100 anys del Musical», una mostra commemorativa d’estos 100 anys d’història que pot visitar-se durant estos dies a la seu social.