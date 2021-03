L’Ajuntament i Generalitat reactiven la construcció de vivenda pública a La Torre a València

Connect on Linked in

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, s’ha reunit amb el vicepresident i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, per a analitzar l’evolució dels projectes del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (PIP) que estan en marxa.

La vicealcaldessa ha posat en valor l’impuls inversor que s’ha donat als barris a través del PIP que ha permés dur a terme actuacions com la regeneració urbana del Cabanyal- Canyamelar o intervencions per a la conservació del patrimoni com al voltant del Mercat, la reurbanització de la plaça del Pilar, l’edifici de la plaça del Doctor Collado o la Casa del Rellotger.

Per part seua, el vicepresident ha assegurat que l’Ajuntament de València «és un aliat de les polítiques del Consell encaminades al fet que les valencianes i els valencians disposen d’habitatges i d’espais urbans més dignes. Això es veu en els diferents projectes que estem impulsant des de la Generalitat de la mà de l’Ajuntament». En particular, han tractat, tal com ha manifestat al final de la reunió, la reactivació de les actuacions en el barri de la Torre; «sobre aquest assumpte, hem estat analitzant com serà la finalització de l’estructura de l’edifici inacabat durant més d’una dècada i que ara hem previst arrancar aqueixes obres abans que finalitze l’any».

Martínez Dalmau també s’ha referit a la importància «d’acabar projectes que estan pendents de finalització des del 2009, com el cas dels anomenats PIP. Per a això, és necessari mantindre eixe vincle de col·laboració constant entre les dues institucions per a continuar avançant».

Sandra Gómez ha explicat que en la reunió s’han abordat qüestions com les accions d’urbanització i equipament sociocultural en la plaça de Pilar i la seua connexió amb el carrer Guillem de Castro, s’ha parlat de la modificació del projecte i paralització per l’aparició de restes arqueològiques en 2019 i també del seu reinici en 2020 amb previsió que finalitzen al novembre d’enguany amb 2.091.387 € d’inversió.

Així mateix, s’ha valorat també la intervenció d’edificis protegits en l’entorn de la Llotja de la Seda i Doctor Collado 2 i 3, i del Mercat Central amb una inversió de 370.725 euros. La primera i segona fase, ja concloses, han abordat les actuacions de fitació de les façanes protegides, enderrocaments parcials i estabilització d’estructures. També s’han desenvolupat treballs d’arqueologia que han permés datar i conéixer la realitat de les preexistències protegides i així poder definir les actuacions a realitzar. En l’actualitat s’està ultimant el projecte d’execució i estudi de seguretat i salut de les obres de consolidació i reposició estructural en els edificis de plaça del Doctor Collado, 2 i 3. Una vegada aprovat, es licitaran les obres.

«La previsió és que es puguen iniciar en el segon semestre d’enguany», ha indicat Gómez i ha afirmat que aquest és «un conjunt patrimonial inqüestionable que havia de ser una de les prioritats d’impuls de regeneració urbana dins de l’entorn tan important com el de la Llotja i Doctor Collado».

Respecte de la construcció d’un nou edifici al costat de la Casa del Rellotger en el solar entre els carrers Brodadors, Pujada del Toledà i Micalet, les obres ja estan licitades i a punt d’adjudicar-se. Gómez ha explicat que es preveu que «en poques setmanes comencen, amb una inversió prevista de 850.764 €».

També en el marc del PIP a València està el projecte de rehabilitació de l’edifici al carrer Amparo Guillem número 4, que acollirà l’oficina de Pla Cabanyal-Canyamelar amb un cost de 450.000 €. Les obres es licitaran molt prompte, amb una previsió d’inici per al segon trimestre de 2021. A més, s’ha tractat el tema de la reactivació del projecte integral de rehabilitació adequació i ampliació del barri de la Torre.

La vicealcaldessa i el vicepresident del Consell ha coincidit que es tracta de projectes que estan «molt avançats, per a cuidar i posar en valor el nostre patrimoni històric que es realitzaran gràcies a la bona gestió de l’Ajuntament i la Generalitat».